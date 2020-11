El ejecutivo convoca de emergencia al COEM para rever la decisión del Aislamiento

Después del encuentro entre representantes de las cámaras del sector comercial y turístico con el ejecutivo municipal, en el que el intendente participó de manera virtual, se decidió realizar una convocatoria de emergencia del COEM con el objetivo de rever las medidas de aislamiento definidas el lunes pasado.

Además de las marchas que se realizaron ayer y hoy, gran parte sector comercial no acató la restricción de cierre y muchos comercios de actividades no esenciales abrieron sus puertas. Asimismo, desde las primeras horas de hoy los controles de las fuerzas de seguridad no fueron estrictos y por la tarde ya no se estaban realizando.

Según trascendió, la reunión del COEM tratará el pedido de las cámaras de levantar la medida de aislamiento, teniendo en cuenta el poco grado de acatamiento. En principio estaría presentes en esta reunión, el intendente, representantes de Zona Sanitaria IV y las fuerzas de seguridad.