Gracias a donaciones, hoy ya comenzó la obra del nuevo sector de Oncología del Hospital

La empresa Nova Fusión junto al arquitecto Miguel Terán y empresas locales donaron toda la obra para que la sala de Oncología del Hospital sea posible. Hoy se comenzó con el movimiento de suelo para dar lugar al nuevo sector que permitirá que los pacientes oncológicos sanmartinenses puedan realizarse sus tratamientos en la localidad.

“Con un orgullo enorme y una alegría inmensa, les contamos a toda la comunidad que la empresa Nova Fusión junto al Arquitecto Miguel Terán, quienes donan toda la obra, ya comenzaron a levantar el sector de Oncología”, anunciaron hace instantes desde la Cooperadora del Hospital Ramón Carrillo. “Sabemos que los acompañan un montón de empresas y personas que generosamente entendieron la necesidad de esta obra y dan lo mejor de sí. Gracias al Corralón Patagónico, al Corralón Austral, a Cristalmet, a la maderera de Eduardo Molina, a la Hormigonera de Juan Carlos Bernasconi y muchos más que ya nombraremos. Esta obra es mucho dinero, mucho trabajo y lo estamos haciendo realidad gracias a mucha gente, mucho amor y generosidad. Ya está sucediendo y es muy emocionante”.

RSM conversó con Miguel Terán, el arquitecto a cargo de la obra: “La cooperadora me citó para ver si podía colaborar en algún e inmediatamente me puse a disposición de ellas, que son quienes están recolectando y trabajando en el día a día acá. Cuando me contaron las necesidades y la historia del sector oncológico me movilizó muchísimo, yo ignoraba que los pacientes estaban teniendo que viajar. En ese mismo momento me comuniqué con la empresa constructora de mi confianza y dijeron el sí inmediato. Armamos un equipo especial en ese mismo día, hablamos con el director del hospital y nos pusimos en marcha. Vivo en San Martín hace 28 años. Mi trabajo en las obras fue siempre desde una perspectiva de cuidado y cariño hacia nuestra ciudad. Me sentí muy honrado cuando me convocaron”.

La sala de oncología precisa un espacio de 56 metros cuadrados, lo que para el equipo de trabajo conformado significa una obra pequeña, aunque de importancia enorme: “Queremos hacerla lo antes posible. Sabemos que hay pacientes ilusionados a quienes este espacio les puede cambiar la vida. Tenemos todo el empeño para hacerlo rápido y también desarmando lo que sea necesario de la construcción antigua para acondicionar el sistema constructivo y que sea todo de alta calidad”, explicó Miguel.

“Se estipulan unos 3 meses de construcción, aunque en tiempos de pandemia es posible que haya alguna demora en relación a la provisión de materiales, que no depende de nosotros. Tenemos toda nuestra energía para que se haga lo antes posible y de la mejor manera. Estamos muy agradecidos y honrados de ser parte de este proyecto”, finalizó el arquitecto.

Al día de hoy, la cooperadora del Hospital ya ha juntado más de $600.000 para este proyecto de ampliar el servicio de Oncología. Las donaciones se pueden realizar contactando a la Cooperadora del Hospital, discando *107 (asterisco ciento siete) desde cualquier teléfono fijo de la localidad (Cotesma habilitó la posibilidad de donar $200 cada vez que se disque este número) o participando de la rifa a beneficio de esta causa (que se sorteará el 25 de noviembre).