Marcelo Sánchez: «El intendente siempre quiso que las actividades sigan funcionando pero hubo que tomar una determinación»

El secretario de Gobierno municipal, Marcelo Sánchez justificó el por qué de la determinación de volver al Aislamiento Social Preventivo Obligatorio. «Se trata de una decisión que era necesario tomar a partir de la situación sanitaria. El intendente siempre quiso que San Martín de los Andes siga funcionando pero había que tomar una determinación» explicó.

Entrevistado en Radio Nacional San Martín de los Andes, Sánchez destacó que «de toda la zona sur, Carlos Saloniti fue el que menos quería restringir las actividades comercial porque entiende que esto tiene que ser un equilibrio entre lo sanitario y lo comercial, en donde la gente que trabaja tiene que seguir haciéndolo porque si no, no puede comer».

Con respecto al criterio epidemiológico, el funcionario municipal remarcó que «la decisión de cortar las actividades por seis días lo que hace es lograr bajar la curva de contagios. No es que soluciona el problema en sí, pero de esta manera el sistema sanitario compuesto por la Clínica Chapelco y el Hospital puede tomar un respiro en cuanto a las camas ocupadas. También permite que en estos días, continúe bajando la curva del resto de la provincia y posibilite disponer de camas en caso de que aquí tengamos situaciones límites».

También aclaró cuales fueron las causas que llevaron a la circulación comunitaria del virus en la ciudad. «No se han cumplido con muchos protocolos, la gente no se ha cuidado ni ha tenido la previsión de no compartir el mate y de no hacer reuniones sociales» enfatizó. Agregó «también es cierto que hay un sector de la sociedad que hizo las cosas como corresponde y ese sector está cansado y tiene bronca. Nosotros tenemos que velar por la salud de todos».

Además explicó que «la pandemia trajo la división de muchos sectores de argentinos en donde unos creen una cosa y otros creen otra. Yo tengo que creer lo que me dice Salud y en base a eso hay que tomar las decisiones que corresponden en el momento en que corresponde».