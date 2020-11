Vecinos y comerciantes autoconvocados respondieron al comunicado emitido por el Frente de Todos

Luego de conocer este jueves lo comunicado por el bloque de concejales del Frente de Todos, los vecinos y comerciantes autoconvocados que mantuvieron en los últimos dos días varias marchas para evitar transitar una Fase 1 en la ciudad, emitieron un comunicado como respuesta los dichos de los concejales.

La nota comenzó diciendo «el grupo de ciudadanos autoconvocados se encuentra en la obligación de responder el comunicado que emitieran los concejales del FRENTE DE TODOS y que la comunidad por la cual luchan para defender sus derechos, sean enteradas de las falacias mentiras y exabruptos que expresan y que no se puede dejar pasar por alto».

Posteriormente expresan que «legítimamente luchan para que nuestros derechos constitucionales no sean vejados ni conculcados. Bregamos para que dichos principios reinen en plenitud y por lo tanto, lo hacemos legítimamente dentro de las normas que nos rigen, sin violencia, sin aprietes, solo empleando el corazón».

Pese a que el miércoles al mediodía se registró la rotura de un vidrio en el salón municipal producto de un vecino exaltado, explicaron que «no somos de incendiar gomas frente a la Municipalidad, ni de requerir la fuerza pública para que forme un cordón protector de actos a todas luces «violatorios» del derecho de los demás, nada más ni nada menos que de circular libremente».

Al término de la marcha – al conocer la resolución del COEM local – se reprodujo un audio en el megáfono de un funcionario en el que aludía que no había que prestarse a la «desestabilización» de 200 personas. Respecto de eso, el comunicado indica que «hay funcionarios que aluden a que se trata de «200» comerciantes, estigmatizando la situación y menospreciando que esas personas tienen familias, empleados, pagan alquileres, ingresos brutos, tasas retributivas municipales, licencias comerciales. A su vez esa gran cantidad de empleados tienen sus familias, que también pagan impuestos llevan el ingreso a sus casas para que sus hijos puedan tener una educación digna».

«Pero nosotros queremos claramente expresar a la comunidad, que debemos luchar para que se nos respete, «por todos», los derechos de nuestra Constitución Nacional, maravillosamente plasmado en el artículo 14, decididamente fundante, que busca garantizar que las personas puedan trabajar y desarrollar un emprendimiento con total libertad, siempre y cuando la actividad sea lícita».

«Repetimos, NO SOMOS VIOLENTOS! Y no lo decimos como meras palabras, sino porque LO SENTIMOS, con claridad».

El comunicado continúa diciendo:

«Lamentablemente se está profundizando esta famosa grieta en la sociedad donde todo se reduce a blanco o negro, a qué partido perteneces y a cuál no. Desde el sector público, y lo sabemos todos, cuando se efectúa un reclamo, no se hace del todo pacífico, al menos se hacen restringiendo las libertades de circular, cortando calles, etc. De nuestra parte eso no se ha dado, nuestros reclamos no son para que nos bajen impuestos, nos den prebendas, todo lo contrario, «pedimos trabajar», única forma de salir de cualquier crisis.

Es falaz que un minoritario sector sea capaz de alzarse contra el poder constituido o cambiar la voluntad del Estado, no hay nada más alejado de la realidad. Porque si el Estado «modifica» sus disposiciones, no lo hacemos presionando sino porque de alguna forma considera que corresponde el pedido de la ciudadanía. Y justamente el comunicado de los concejales del Frente de Todos se escuda en la gran mayoría de la comunidad que apoya su accionar, desconociendo que hay sectores totalmente desprotegidos, que les cuesta llevar el alimento a sus casas y poder vivir con dignidad.

Por último, no vamos a caer en la «hipocresía» de sostener que con nuestra postura estemos en contra de los cuidados que la sociedad debe tener para mantener su salud en buenas condiciones. Instamos a que se sigan manteniendo a rajatabla los cuidados preventivos, distanciamientos, cubrebocas, y demás protocolos dictados por la Provincia y la Nación

Pedimos a la ciudadanía que no baje los brazos, continuar en la lucha en defensa de nuestros derechos, dentro de la ley, en forma pacífica y atendiendo a los reales intereses de toda la población».-

Así finaliza el comunicado que fue firmado por varios de los vecinos y comerciantes que durante estos días mantuvieron las marchas en la Plaza San Martín y las escalinatas del municipio local.