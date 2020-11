Cómo funciona el Plan Detectar en San Martín de los Andes

Carolina Braña, bioquímica del Hospital de San Martín y Coordinadora de Laboratorios de la Zona Sanitaria IV y Juan Fernández Canigia, Coordinador de Salud Ambiental de Zona Sanitaria IV, están a cargo del tráiler del Plan Detectar ubicado en la Plaza San Martín. Entrevistados por RSM, contaron el alcance de este plan y cómo se aplica en los barrios.

El plan detectar se comienza a aplicar en las localidades que tienen circulación comunitaria, una vez que se superan los 100 casos detectados. En el caso de San Martín de los Andes, como ya se dieron estas condiciones es el momento de aplicar esta metodología de búsqueda de casos positivos nuevos.

“El plan detectar en sí, más allá del tráiler tiene como fin buscar activamente casos positivos que no hayan realizado una consulta. En el tráiler se realiza una búsqueda espontánea de gente que pueda llegar a pasar o también se hace casa por casa en un barrio determinado. Este tiempo de implementación la llevan adelante los centros de salud” explica Juan Fernández Canigia. El objetivo de esta búsqueda es controlar pequeños focos que se puedan producir.

Por su parte, Carolina Braña, explica los tipos de análisis que se realizan. “Acá lo que se hace es un testeo en personas que tengan al menos dos de un listado de síntomas y que no hayan pasado más de cinco días con estos síntomas. Si no, la sensibilidad de la metodología es muy baja y no tiene sentido hacerla. Si clasifica para esa prueba la persona porque tiene los síntomas y está dentro de los cinco días se hace un test que dura 15 minutos. Si es positivo, se confirma y si da negativo se vuelve a hisoparlo en el momento y se manda Neuquén para hacer otra prueba que se llama PCR, que detecta el genoma del virus”.

El tráiler está ubicado en la Plaza San Martín porque se definió como un lugar estratégico por una cuestión de transitabilidad. “El primer día vino mucha gente a consultar pero la mayor parte no reunía las condiciones para ser hisopada. Igualmente se hicieron 16 determinaciones y se encontraron 3 positivos”, indica Canigia.

El plan Detectar también se desarrolla en los barrios. “Allí se hace un recorrido casa por casa con un grupo de voluntarios buscando casos positivos. Por eso es importante cumplir con el aislamiento. La gente está en la casa y no va generando contactos estrechos que es lo que más nos está complicando” explica Canigia.

“Cada paciente positivo que captamos tiene entre 30 y 50 contactos estrechos, por lo cual el bloqueo es muy difícil. Este parate tiene esa finalidad. Por eso le decimos a la gente que llame a los números de teléfono o de su centro de salud más cercano, o del Hospital 427099 428542. La gente tiene que llamar para decir tengo síntomas. De esta manera se le da un turno en un centro de salud, en el respiratorio del Hospital o en el tráiler y se los puede testear rápido”.