María Cabanillas ya está compitiendo en Estados Unidos

La golfista sanmartinense, María Cabanillas, está entrenando desde principios de noviembre en Estados Unidos y ayer terminó su primer torneo del año. Participó del Women’s Sunshine State Amateur 2020 y quedó en el puesto 15, entre competidoras de todas las edades.

“Lo que me pasó esta semana es que los tres días estuve pensando en la técnica y no tuve un swing natural. Estuve todo el tiempo pendiente darle a la pelota un buen contacto, de pegarle bien, de no irme a la derecha. Pero esta semana, le voy a meter duro a esto así este finde ya puedo jugar más relajada”, cuenta María.

Por su desempeño, la golfista representará a la Argentina en el Junior Orange Bowl, competencia que se desarrollará entre el 2 y el 6 de enero en Florida. En esta competencia participan jóvenes de todo el mundo y los últimos competidores destacados fueron Mizuki Hashimoto de Japón y Andrey Borges de Brazil.

María Cabanillas viajó a entrenar a la Henry Golf Academy con Gervasio Leyes, Cristobal Ayerza, Isidoro Castaño, Santiago Caride, Genaro Knaus, Bautista Vivas.