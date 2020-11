El payaso sanmartinense Kachengue comunicó su vulnerabilidad laboral con Cultura: “Todavía no me pagan octubre y no sé si tendré trabajo el mes que viene”

Omar Darío Gómez, conocido por la comunidad sanmartinense como -«Kachengue» es uno de los payasos más conocidos del pueblo. Hace 14 años que dicta con «Chicho» (Cristian Gonzalo Romera) el taller municipal de circo en El Arenal y Chacra 30, por el que han pasado unos 100 chicos cada año en cada barrio. Hoy, como muchos monotributistas que trabajan para Cultura, se encuentra en una situación de mucha vulnerabilidad laboral: todavía no le pagan octubre, su contrato semestral se termina este mes y no sabe si lo volverán a contratar en diciembre.

“Cada año hay que ver si vas a volver a tener trabajo o no. Hace 14 años que soy profesor del taller de circo, pero nunca se sabe si tendré trabajo el año siguiente. Hace 8 años los contratos venían siendo anuales, pero desde este año, desde que entró Santos, empezamos a tener contratos de medio año (de enero a junio y de julio a noviembre) y nos bajaron el 20% del sueldo en un contexto de fuerte inflación”, explicó «Kachengue» a RSM. “El 30 de noviembre es mi cumple y se termina el contrato, estaré desocupado”.

«Kachengue» y «Chicho», junto a la Secretaría de Cultura, crearon y organizan cada año el Festival de Circo, del que esté año se realizará la 7° edición.

“Uno intenta pensar en positivo, pero la verdad es que siento mucha incertidumbre, palos en la rueda. No sabemos qué va a pasar, somos unos cuantos en esta situación. Los monotributistas somos siempre el último orejón del tarro: ya cobró noviembre la planta política, los empleados permanentes y los proveedores, nosotros no. Hace 14 años trabajo de esta manera, sin aguinaldo, ni obra social, ni vacaciones y siempre con la inestabilidad de no saber si el año que viene volveré a tener el trabajo”, finalizó «Kachengue».