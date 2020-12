Encontraron cerca de Junín de los Andes al policía que se encontraba desaparecido desde el domingo

Se trata del oficial inspector Mario Alberto Quesada, quien había desaparecido en Cutral Co desde este último domingo, fue encontrado sano y salvo en la madrugada de este jueves deambulando en cercanías al paraje Huilquemenuco de la localidad de Junín de los Andes.

Foto: Gentileza InfoLosAndes

“Anoche fue una emoción tan grande cuando nos avisaron que lo habían encontrado con vida, porque estábamos tan angustiados de esperar sin respuesta alguna. Lo más importante es que está vivo y está sano”, señaló en declaraciones a a LU5 Graciela Quesada, hermana del agente.

El Comisario Daniel Castillo señaló que » vecinos llamaron cerca de las 22:30 avisaron que una persona andaba caminando y preguntando por el descanso del oficial fallecido Aigo.

A las 0:40 se pudo dar con la persona y al ser entrevistado se corroboró que era el oficial Quesada. Fue examinado físicamente y consta que está en buen estado de salud. Del lugar donde fue encontrado a Junín hay aproximadamente 30 kilómetros. y a unos 20 kilómetros de la ruta».

«Una vez que lo llevamos a las instalaciones señaló que desde Cutral Co salió en bicicleta la que la dejó bajo el puente La Rinconada. Desde el puente al lugar que fue encontrado hay aproximadamente 60 kilómetros. Alrededor de las 4 fue trasladado a Cutral Co y 7.45 había sido trasladado a la Dirección de Seguridad de Cutral Co. Antes de reencontrarse con la familia iba a tener una entrevista con la fiscal», agregó.

“Ahora está bien, está ileso, no tiene golpes. Le dieron de comer y lo revisaron los médicos. No se sabe de la bicicleta, nos avisaron que lo habían encontrado. Todavía no pude ver a mi hermano, lo tienen que traer a Cutral Co”, dijo Graciela.

“Queremos agradecer a la población por de parte de la familia Quesada por el apoyo recibido. Fueron horas muy angustiantes, cada hora que pasaba teníamos menos posibilidad de encontrarlo con vida”, cerró la hermana del policía.