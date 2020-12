Cabrera habló de la importancia de seguir cuidándose y adelantó cómo se implementará la vacunación en San Martín

Si bien nuestra ciudad continúa aún con transmisión comunitaria, la apertura del turismo en la provincia y particularmente la llegada de turistas a la región, hace que las autoridades estén mucho más atentas a un posible relajamiento por parte de la comunidad que haga aumentar los casos positivos de coronavirus.

En ese sentido, el Dr. Juan Cabrera, referente de Zona Sanitaria IV, explicó a RSM, la importancia de que la comunidad continúe respetando los protocolos, para evitar dar pasos atrás. «Tenemos todos los protocolos para todas las actividades y comportamientos humanos que hay en San Martín de los Andes. Si uno cumple esos protocolos, primero no se contagia y segundo no disemina la enfermedad. Si cumplimos esos protocolos, en lo personal, en lo comercial, en las diferentes actividades deportivas, no deberíamos tener mayores problemas», indicó Cabrera.

La llegada del fin de semana largo es importante también para controlar que en cada ámbito se respeten las pautas necesarias para evitar el aglomeramiento y la falta de distanciamiento que pueden llevar a un posible brote. «La cuestión climática tiende a que no se cumplan los protocolos por el hecho de hacer actividades al aire libre, pero si buscamos la concientización del cuidado, podemos evitar problemas. Hay que tener en cuenta que cada una de las restricciones que hicimos, como fueron los seis días de Fase 1 y el bajar la circulación vehicular en las noches, ayudó en que los números bajen. Hoy estamos viendo los resultados de esas medidas, con todo lo que eso trajo aparejado», sostuvo el referente de Zona Sanitaria.

«Con la llegada de turistas, nosotros como comunidad también empezamos a tener el mismo comportamiento, por eso es importante que nos sigamos cuidando, respetando los protocolos, cumplir el distanciamiento social, el uso de barbijo, el alcohol en gel, la higienización de manos y el lavado de superficies, que es lo único que por el momento nos va a ayudar hasta que esté la vacuna y porque además va a evitar cualquier brote posterior, sea en diciembre, enero o febrero», explica el doctor.

«Hagamos todo lo que tengamos que hacer, disfrutemos todo lo posible, pero mantengamos las cuestiones básicas de cuidado. Luego de haber recibido la gran oleada de casos en la ciudad, pudimos manejarlo de buena manera por todos. Si seguimos en este camino, los casos que tengamos van a ser manejables, controlables. Dependemos de que cada uno cumpla con el comportamiento necesario con el fin de evitar un nuevo brote», analizó Cabrera.

Por otra parte, la aplicación de la vacuna tanto en la provincia como en la ciudad ya se comenzó a organizar. Sobre el tema, Cabrera dio algunos adelantos sobre cómo se aplicaría en la comunidad y a quiénes, pese a que todavía no hay una fecha exacta de cuándo llegaría.

VACUNACIÓN EN SAN MARTÍN DE LOS ANDES

«Venimos haciendo un esfuerzo muy, pero muy grande desde hace tiempo todos. Ahora con la posible llegada de la vacuna, empezamos a tener una esperanza. Ya nos estamos organizando a nivel provincial con la logística para tener aceitado el tema ni bien llegue. Primeramente se aplicará al sector vulnerable, a quienes más debemos cuidar», adelantó Cabrera.

«Fecha en que lleguen las vacunas a San Martín aún no tenemos, sí sabemos que llegan, sí estamos ya comenzando a organizarnos para armar las estrategias necesarias para llevar a cabo la logística y sí ya tenemos una primera lista de pacientes a vacunar que estamos elaborando y serían los que recibieron la vacuna antigripal, salvo embarazadas y menores de edad. Esa es una población que ya tenemos ubicada geográficamente; además hay que incluir personal de Salud y de Educación», sostuvo el doctor.

El médico además manifestó la necesidad que hay ahora de organizar y trabajar con la logística de la vacunación, porque en muy pocos días de deben vacunar a todos los ya mencionados. «Cualquiera sea la vacuna que llegue ya sabemos que son dos dosis que se aplican a los 21 o 28 días después de dar la primera. Tenemos que vacunar rápidamente para que en tres semanas poder dar la segunda dosis. Tenemos que armar los lugares de accesibilidad, de traslado, no solo de las personas sino también de las vacunas y sus cadenas de frío», confirmó el médico.

Respecto a la cantidad de voluntarios para la aplicación de las vacunas, Cabrera manifestó que ese tema lo maneja a nivel central Neuquén. «Sabemos que cuando lleguen deberemos salir todos los estamentos estatales para vacunar a todos rápidamente. Hay una población estimada y creemos que tendremos las vacunas necesarias para vacunar con las dos dosis a todos. Será un mes de arduo trabajo que tendremos por delante. Seguramente si todo sigue así, las vacunas llegarán a fines de diciembre, principio de enero, de acuerdo a las fechas que maneja Provincia. Estamos preparándonos para eso», finalizó diciendo Cabrera.