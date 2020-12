El músico sanmartinense Fausto Leone lanzó su tercer disco: un viaje en el tiempo en forma de EP

Fausto Leone comenzó a tocar el piano antes de aprender a escribir y es de esas personas que dicen con notas, con melodías. En plena cuarentena lanzó Fau III, un disco que en realidad es parte de un proyecto más grande. En diálogo con RSM, habló sobre su recorrido musical y vital, sus aprendizajes y sus búsquedas.

“Arranqué a los 5 años a tocar un pianito que le había regalado a mi hermana. Me ponía a jugar con el instrumento, a sacar melodías de jueguitos o de películas. En mi casa siempre se escuchó y se compartió mucho la música, acompañaba de cerca. Mis viejos son los dos médicos, pero mi mamá hizo un profesorado de música y mi papá fue discjocjey, son medio melómanos; como banda sonora de mi infancia sonaba mucho rock, Peter Gabriel, Génesis, Los Beatles”, inicia Fausto.

Los Beatles fueron sus los favoritos. Fue “Twist and shout” la canción que cantó a sus 12 años en el concierto de fin de año del colegio San Pablo. “Un día Lucas Verduga, que era nuestro profesor de música, me escuchó cantar y me invitó a sumarme a la banda que se integraba con estudiantes de distintos años. Ese concierto estuvo buenísimo, me di cuenta de que me gustaba mucho compartir la música así”.

Luego de eso Fausto siguió su camino musical sumando la guitarra y empezando a componer sus propias canciones. “No tenía mucha noción de cuál era mi registro vocal, yo cantaba lo que me gustaba, sin darme cuenta de que a veces forzaba mucho la voz y me lastimé las cuerdas: tuve nódulos. El otorrino me dijo que por un mes no podía cantar, así que hice un voto de silencio y cuando volví fue de una manera más cuidada”.

Fausto comenzó a tomar clases de canto con Mónica Naón, profesora y cantante de la localidad cuya amorosidad es notable: “Con Moni pude aprender cómo cuidar mi voz, con ella me fui recuperando y registrando cómo hacer para cantar sin lastimarme”.

También hubo clases con Tomi Stancatti, destacado pianista sanmartinense, que fueron un punto de partida en teoría musical para que luego Fausto continuara su camino autodidacta, que continúa hasta el día de hoy, porque el joven sanmartinense no optó por estudiar música sino Cinematografía.

“Cuando terminé la secundaria me fui para Roca, a estudiar cine a Fiske. La música igual siempre estuvo presente. El primer año quise hacer un tributo a Los Beatles así que fui a la Casa de la Cultura de Roca a preguntar si había un espacio en el que hacerlo y no solo me dijeron que sí, sino que pusieron a disposición un piano de cola y me llevaron al canal de televisión para difundir la presentación. Armé fragmentos visuales para proyectar en el concierto y salió muy lindo. Pero a la vez fue muy duro, lo hice solo, entonces tenía mucha presión y muchos nervios. Me di cuenta de que no estaba llegando a la gente de la manera en la que quería”.

Tributo a Los Beatles en la Casa de la Cultura de General Roca, en 2014.

Así que, luego de eso, vino una época de meterse más para adentro. Fausto dejó de presentarse solo, se sumó a bandas donde cantar acompañado y comenzó a componer temas propios con más constancia. Dos años más tarde, en 2016, grabó su primer disco, Agua, el cual lanzó virtualmente pero decidió no presentar en vivo.

Presentación de Adláteres en Cotesma, junto a Mónica Naón, en 2018.

“Cuando estaba terminando la carrera lancé otro disco, Adláteres. Ese sí lo presenté en vivo, en Roca y acá en San Martín, pero de nuevo fue un poco doloroso”. Porque si bien la “Chini”, pareja de Fausto, y Moni Naón cantaron algunas canciones en la presentación, la mayoría del espectáculo lo encontró al sanmartinense solo en el escenario, con la presión y los nervios que eso significa. “Ahí ya empecé a pensar en que las próximas veces quiero hacerlo de una manera más colectiva”.

Presentación de Fausto y la «Chini» en Chilling Point como dúo Irusu, en 2019.

Y así fue: en 2019 formó el dúo Irusu con la “Chini”, con el cual se presentaron numerosas veces en noches de las artes, bares y en el festival Mucha Música; y hay proyectos de trío con otros músicos locales que con el aislamiento se encuentran pospuestos.

Homenaje a Luis Alberto Spinetta, el 20 de Octubre del 2019 en el CEMAR, General Roca.

La soledad de la cuarentena acompañó el trabajo sobre temas propios que ya estaban compuestos, y así se materializó Fau III, un EP de canciones que invitan a un viaje por distintos climas y ambientes. “El disco está atravesado por la idea del paso del tiempo. Los temas refieren a partes de mi historia, que quizás se encarnan en otros personajes, pero que en realidad hablan de cosas bastante personales”.

Cual Rayuela, este disco forma parte de otro más grande que tendrá cinco partes, y esta, la primera en salir, es en realidad la tercera del disco mayor. Luego vendrán la cuarta, la segunda, la quinta y por último la primera. Un disco donde las partes toman un orden que desafía la lógica habitual. “Irán saliendo los próximos de a poco, quizás con periodos de muchos años en el medio, respetando un concepto de unidad y en donde habrá más gente involucrada. Tocar con más personas es mucho más lindo”.

El nuevo disco y todo el material de Fausto se puede escuchar en su canal de YouTube y Spotify. También se puede seguirlo en redes (Instagram y Facebook) donde, cuando sea posible, volverá a anunciar las fechas para tocar en vivo.

Fotos: Leo Casanova-RSM.