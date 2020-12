Sole Ermosilla, guía de trekking: «Hoy hay una necesidad de volver a la naturaleza»

Sole Ermosilla es guía habilitada de trekking en nuestra ciudad y en general recorre con turistas senderos de la zona. En estos meses de aislamiento, los trabajadores independientes del turismo fueron de los sectores más perjudicados económicamente. Entrevistada por RSM, Sole cuenta cómo se prepara para la vuelta de turistas y la aplicación de protocolos.

RSM: ¿Cómo pensás que va a ser la vuelta a la actividad?

Soledad Ermosilla: Estamos aprendiendo a llevar adelante los protocolos con distanciamiento. Me parece que es un momento en el que tanto el cliente como los guías debemos ser muy precavidos, muy cuidadosos y respetar mucho todo lo que está escrito y estudiado clínicamente. La cuestión sanitaria es algo que no deja de preocuparnos pero a pesar de todo tenemos que saber que corremos riesgos, que nos podemos contagiar y que tenemos que aprender a trabajar cuidándonos de esta pandemia.

RSM: ¿Cómo fue la vuelta a la actividad?

S. E.: En mi caso particular, desde el 15 de marzo que no tuve la posibilidad de trabajar como guía porque estaba todo cerrado. Poco a poco, aprendiendo a aplicar protocolos y con la buena voluntad de la gente que aporta a que sea todo más fácil y fluido, se va abriendo, aunque con un poco de miedo. Pero después de todo el parate y el cierre que hubo, hoy por hoy el turista y el local de San Martín de los Andes tiene una necesidad de salir a la montaña y volver al contacto con la naturaleza.

RSM: ¿Cuándo anunciaron las primeras caminatas, sentiste que la gente se sumó?

S. E.: Si. En mi caso particular trabajo con grupos chicos. No salgo con más de 8 o 10 personas y cuando hacemos trekking dos guías el límite está en 15 personas, y de esa manera dividimos el grupo. Hasta ahora tuvimos salidas con gente de acá, cumpliendo todos los protocolos de contacto y distanciamiento. No se comparte absolutamente nada, se planifica todo.

Tratamos de generar mucha conciencia y responsabilidad en cada persona que viene. La gente que tiene tiene posibilidades de estar contagiado no debe ser señalada con el dedo. Es nuestra responsabilidad como guías preguntarle para que nos diga la verdad con toda confianza.

De esta manera nos cuidamos nosotros, trabajando con grupos chicos, cumpliendo los protocolos, sin compartir elementos. En estas condiciones, si nos tocara asistir en un accidente a alguien, llevamos en la mochila todos los elementos de bioseguridad, guantes, barbijos, antiparras.

RSM: ¿Cómo ves la llegada de turistas en esta actividad?

S.E.: Creo que vamos a ir aprendiendo durante la marcha. Culturalmente nos cuesta el distanciamiento, por eso, en estas circunstancias debemos ser más firmes y más responsables. La gente que llega va a querer salir eufórica a realizar actividad en la montaña, a acampar.

Foto: Leo Casanova – RSM

Pienso que va a venir mucha gente, que vamos a tener trabajo y vamos a tener que ser muy responsables. Me parece que trabajando con grupos chicos es más fácil que todos seamos responsables de cuidarnos.

RSM: ¿Tenés algunos circuitos programados?

S.E.: No, trabajo con itinerarios a medida. Este año, que no vamos a tener turistas extranjeros, es una prueba porque empezás a buscarle la vuelta al turismo nacional que requiere de otras cosas. Hay que ofrecer un equilibrio entre lo económico y un buen servicio. La posibilidad de disfrutar la montaña tiene que estar abierta para todos.

La Kika es un lugar muy lindo que nos saca un poco de la montaña en sí, tiene buenas vistas, en un mismo circuito tenés una combinación geográfica alucinante.

Otro lugares típicos de acá pueden ser el Cerro Quilanlahue, Cerro Mallo o Cerro Acol. Para la mayoría de estos puntos dependemos de la habilitación del Parque Nacional Lanín. Lo que está bueno es que para estas actividades dentro del Área Protegida es necesario contratar guías habilitados por el Parque y se debe cumplir con la contratación de seguros.