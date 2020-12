Miércoles de folklore con Paola Ilabaca y Laura Rubio

Las músicas sanmartinenses serán parte del ciclo que Mu.Sa. (Músiques sanmartinenses) realiza desde el Centro Cultural Cotesma y compartirán un repertorio de raíz folklórica de distintos puntos del país, composiciones propias y de artistas locales.

“Con Laura nos conocemos de la Escuela de Música; tocamos en diferentes ocasiones, incluido el Trabún de 2018. Estamos muy contentas de presentarnos, venimos ensayando con protocolo y nos dan muchas ganas de compartir nuestra música”, explicó Paola a RSM.

En la transmisión de mañana se presentará una composición de Paola con letra de la poeta local María Cristina Venturini y dos composiciones de Emmanuel Rocha, músico local de San Martín de los Andes.

La nueva canción de Paola surgió a raíz de Decires de Mujer, un ciclo de conciertos multidisciplinarios que organiza un colectivo de mujeres y del cual Paola es fundadora. “Fue para una fecha en particular que convocamos a María Cristina para que leyera sus poemas. Nos conocimos ahí y me regaló Jaguar de abril, donde leí sus poesías que me encantaron y elegí uno en particular para acompañarlo con la caja”, contó la música.

La cita es a las 19 horas y será transmitida vía streaming de Facebook desde la cuenta de Mu.Sa.