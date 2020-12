«En los próximos días tendremos un balance de lo que fue el fin de semana largo», expresó Cabrera

Luego de un fin de semana XL, que para el sector turístico fue un boom en materia de visitantes después de tanto tiempo, era imperioso conocer cuál fue el balance o la mirada en cuanto a cuidados, respeto de los protocolos y cantidad de casos positivos de COVID, que tuvieron las autoridades sanitarias locales.

Foto: Federico Soto – RSM

En ese sentido, el referente de Zona Sanitaria IV, Juan Cabrera, indicó que «por el momento es muy pronto para conocer números y demás. Ya se está trabajando en ello. Tuvimos cierto movimiento en cuanto a consultas, casos positivos, accidentes, atención a corredores y seguramente en los próximos días tendremos un balance de lo que fue el fin de semana largo», indicó el doctor.

«Claramente fue un fin de semana agitado para nosotros, no solo con casos de COVID; hubo que llevar gente al Hotel del Instituto de Seguridad Social de Neuquén. Allí además tuvimos un hecho donde a dos personas que habían sido trasladadas hacia ese lugar, debimos pedirles que se retiren porque no estaban cumpliendo con las normas preestablecidas. Caminaban por los pasillos y estaban juntas en una habitación», explicó Cabrera.

El médico indicó que hasta este martes por la noche el total de internados en el Hotel del ISSN, son siete pacientes, todos oriundos de nuestra ciudad. «Esto fue entre el viernes o sábado y estas dos personas, de quienes no podemos dar detalles de su identidad, les tuvimos que pedir que se vayan porque no entendían las normas. Sabían que al momento de quedar internados debían cumplir las pautas, no lo entendieron y se les dijo que se retiraran del Hotel», sostuvo Cabrera, quien además confirmó que los dos pacientes continúan con el aislamiento en sus respectivos domicilios.

Respecto a los controles si se hicieron o no en los diferentes locales gastronómicos, Cabrera indicó que de esos temas se ocupa directamente la Municipalidad. «Sí tuvimos consultas por parte de turistas por diferentes motivos. Tuvimos un caso de un turista que dio positivo de COVID que se aisló en las cabañas donde estaban alojados. Después tuvimos los casos locales, en el que vamos estudiando los contactos, los grupos en el que se mueven y que continúan apareciendo. Hubieron pocas consultas espontáneas en proporción a la cantidad de caso positivos que se registraron este fin de semana», manifestó Cabrera.

El referente de Zona Sanitaria explicó que esperan los informes de quienes hicieron los controles en los diferentes puntos de la ciudad. «Tanto el municipio, como Parques Nacionales, las fuerzas de seguridad y los organismos de control, nos brindarán detalles de cómo se cuidó la gente, si respetó o no los protocolos establecidos. Hacia el Hospital se puede confirmar que se registraron consultas de pacientes asintomáticos, tuvimos casos positivos locales y uno que se trata de un turista oriundo de Neuquén Capital, que a las 24 horas de haber ingresado dio positivo y se mantiene aislado donde estaba alojado. También se registraron ingresos de pacientes nuevos al Hotel del Instituto, pero el resto de los informes los tendremos entre mañana y pasado», resumió Cabrera.