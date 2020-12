Nace Cerveza Brook: muy buena calidad y un excelente precio de promoción

Brook es una joven cervecería local que hace menos de un mes abrió sus puertas en Mascardi, casi San Martín con una oferta de cervezas que sorprende no solo por su calidad sino también por su precio. Alejandro, quien cocina y comparte el emprendimiento con Ivan, explica: “La idea nuestra es que el precio no condicione el consumo de la cerveza artesanal. En general, la gente que toma una cerveza industrial no lo hace por el sabor, es porque lo artesanal es más caro”.

Hace 5 años, Alejandro volvió a San Martín de los Andes, donde había vivido con su familia y hace dos que está cocinando cerveza. Comenzó como homebrewer, después de haber hecho varios cursos en Buenos Aires. Pero, como pasa en el rubro, el conocimiento para cocinar cerveza se da por el vínculo con su comunidad. Es así que con Ivan, proveedor de insumos cerveceros, con quien ahora comparte el local, empezó a cocinar.

Foto: Gentileza

Para probar y experimentar, hizo sus primeras cervezas con un equipo de 50 litros. “Al principio cocinaba recetas de 20 litros y de a poco empecé a hacer más”. Hoy tienen una micro fábrica de 200 litros, en el mismo establecimiento en que despachan cerveza. “En junio empezamos a elaborar la idea y en julio nos metimos en el local. Estuvimos cocinando y recién hace 20 días pudimos abrir”, explica Alejandro.

Foto: Gentileza

En estos días han elaborado Milk Stout, Scottish, IPA, IPA Session, Cream Ale y Weissbier, una cerveza de trigo. Y los consumidores se empezaron a acercar. Hoy despachan a una mayoría que llega para recargar, aunque algunos se quedan probando alguna variedad en el local. Además de la cerveza para la recarga, están preparando botellas, latas y tienen barriles para alquilar.

De sus variedades se destacan la IPA Session y una Scottish, muy particular. “Estuvimos probando distintas alternativas antes de lograr un buen equilibrio”, cuenta Alejandro. Mientras produce para comercializar, sigue haciendo pruebas en su equipo de 50 litros original. De las pruebas surgen nuevas variedades que después se producen para vender.

Foto: Gentileza

El incipiente emprendimiento tiene mucho potencial y con las ganas y empuje de Alejandro e Iván, sin duda sorprenderá al consumidor local con nuevas opciones para degustar.