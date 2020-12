El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo obtuvo media sanción en diputados y así se vivió en San Martín de los Andes

Las voces a favor y en contra del proyecto, se hicieron escuchar tanto en la Cámara como en las calles, donde las opiniones y posturas son diversas. Es por eso, que RSM dialogó con María Inés Farías, de Socorristas en Red los Lagos, con Mercedes Tulian, Concejal de Juntos por el Cambio y con el Dr. Juan Cabrera, uno de los responsables de Zona Sanitaria IV, buscando encontrar las voces de todos los protagonistas.

Foto ilustrativa RSM

La Sesión extraordinaria por la votación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) comenzó alrededor de las 11 de la mañana del día jueves 10 de diciembre, en lo que sería, un maratónico debate de más de 20 horas y que culminó con la media sanción de la Ley.

Durante la Sesión, miles de mujeres acompañaron y siguieron el minuto a minuto a minuto desde las calles de todo el país, y San Martín de los Andes, no fue la excepción. Decenas de mujeres con pañuelos, barbijos y alcohol en gel, cantaron, bailaron y coparon la plaza a pesar del frío y la lluvia que parecía no querer dar tregua.

María Inés Farías, de Socorristas en Red Los Lagos, habló con RSM y expresó “quiero celebrar esta media sanción que obtuvimos en diputados hoy, estamos contentas de que el aborto sea tratado en el Congreso, y se vuelva a poner sobre la mesa la realidad de miles de mujeres y personas gestantes que conocemos tan de cerca”.

El proyecto fue aprobado en general a las 7.20 de este viernes, por 131 votos a favor, mientras que 117 legisladores votaron en contra de la iniciativa y 6 se abstuvieron.

“En lo que va del año la Red ha acompañado a 13.500 mujeres y personas gestantes en su decisión de abortar”, manifestó Farías y aseguró “sabemos de qué se trata, conocemos lo que trae el uso seguro del Misoprostol y reconocemos en las mujeres y personas gestantes, la autonomía para decidir sobre sus propios cuerpos. Creemos que la deuda del Estado debe ser saldada ahora, que es urgente, que hemos esperado demasiado. Tenemos derecho al aborto legal en Argentina y vamos porque sea ley”, manifestó María Inés.

Foto RSM

En contra posición, la Concejal Mercedes Tulian, de Juntos por el Cambio (JxC) expresó a este diario: “claramente el debate se iba a dar, estaba dentro de la agenda de este gobierno, pero creo que no es oportuno porque estamos atravesando una pandemia donde estamos tratando de salvar vidas”.

“Para mí – indicó la concejal – como para millones de personas, la vida comienza desde la concepción, entonces me parece bastante paradójico encontrarme con esta presentación que me genera sentimientos encontrados, porque ver que por un lado, estamos tratando de salvar vidas, que se está buscando una vacuna y por el otro, escuchar al ministro de Salud decir que lo que hay adentro de la madre es un fenómeno me parece desagradable”.

Además, Tulian sostuvo que la IVE “es desoír la Constitución, es escuchar solo una parte y no escuchamos aquella voz que no podemos escuchar que es la de ese niño en el vientre de su madre. Por eso es que estoy en contra del aborto, porque estoy convencida que la vida comienza desde la concepción. Está en la Constitución, tienen derecho a nacer y tienen derecho a tener todos los cuidados”.

Foto de archivo RSM

Por su parte el Dr. Juan Cabrera, uno de los referentes de la ciudad cuando se habla de medicina, dijo con respecto a este tema, que “cuando estoy detrás de un escritorio dejo de ser yo para ser la institución que represento, y en esta posición, como referente, yo tengo que buscar la amplitud de criterio y dar respuesta a cada uno”.

Cabrera, que hoy en día acompaña la coordinación de la Zona Sanitaria IV, detalló que “desde la provincia de Neuquén fuimos de las primeras provincias donde se hizo legal la planificación familiar” y agregó que “respecto al aborto, es un tema que siempre es bueno que se hable, que se debata, y que antes era un tema tabú”.

Por otra parte, señaló que “en San Martín de los Andes, hace unos diez años que se realizan intervenciones no punibles y ahora la Interrupción Legal del Embarazo (ILE)”, y agregó que “el aborto va a ser una ley y va a ser una realidad que nosotros tenemos que garantizar la realización del mismo”.

Foto RSM

En este sentido, el Dr. Juan Cabrera, indicó que “hacer una escala de valores, de si está bien o si está mal, no me corresponde. Porque es de cada persona en particular, pero si como institución tenemos que facilitar el acompañamiento a cada uno de los sectores de nuestra comunidad en los pequeños, grandes pasos que damos cada uno”, concluyó.

Al finalizar el maratónico debate por la IVE, se aprobó con 196 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones el Plan de los 1000 días que establece una protección integral a la mujer embarazada y al niño hasta los primeros tres años de vida.