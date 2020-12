Padres Organizados SMA: «Si no ponen las escuelas en condiciones vamos a llegar a marzo y va a ser ficticio el inicio de clases presenciales»

Finalizó uno de los ciclos lectivos que seguramente más se recordarán a lo largo de la historia por haber transcurrido durante la pandemia y por haber sido el año de los Zoom, Meet, video llamadas y grupos de WhatsApp. Si bien se espera, que en el 2021, las clases comiencen de manera presencial, para un grupo de padres la preocupación no terminó debido a que, hasta el momento, no hay información oficial que asegure que las clases comiencen en las aulas.

Padres Organizados SMA

Es por eso que estas madres y padres, tanto de colegios públicos como de escuelas privadas, se auto convocaron bajo el nombre de “Padres Organizados SMA” y salieron a reclamar que se asegure el inicio del ciclo lectivo en las aulas a través del Boletín Oficial y que se detalle el plan con el que se van a poner los establecimientos en condiciones.

Pablo, uno de los papás que forma parte de esta agrupación habló con RSM y contó “actualmente, nos preparamos para una reunión con Fernando Bravo, el Defensor del Pueblo” y añadió que «el jueves 10 de diciembre, presentamos una solicitud de audiencia con el intendente, Carlos Saloniti, en la que pedimos que participen representantes del distrito, ministerio de obras públicas y toda autoridad pertinente para establecer el plan de acción para que las clases comiencen en tiempo y forma”.

Muchos niños no estuvieron en contacto con sus escuelas, docentes y compañeros por diferentes circunstancias durante este año. En este sentido, Pablo explicó que “nosotros lo que queremos hacer es visibilizar el problema de no tener clases presenciales, como afectó todo esto a la educación y a los chico, visibilizar lo mal que estuvo estigmatizar a los chico, cuando en un principio se los tomó como el foco más grande de contagio y que a medida que fue pasando el tiempo se supo que esto no era así”.

A fines de octubre habían presentado una nota en la Defensoría del Pueblo pero no obtuvieron respuesta, es por eso que “ahora se está preparando un nuevo recurso de amparo” que se estará presentando durante este viernes, pero que a diferencia de la presentación anterior serán “intimando al Ministerio de Educación, al Municipio, al Ministerio de Obras Públicas y al Consejo Provincial de Educación porque no hubo ninguna respuesta hasta el momento y ninguna de las escuelas está en condiciones” para que comiencen las clases en marzo.

Foto ilustrativa

Los Padres Organizados SMA expresaron, además, que esperan que para el año próximo haya “clases presenciales, que se declare a la educación como actividad esencial por miedo a un rebrote que vuelva a dejar a los chicos sin escuela, que se cumpla con el mantenimiento y ejecución del presupuesto de mantenimiento de los establecimientos, para que estén en óptimas condiciones para el inicio de clases”.

“Si esto no se visibiliza ahora, si no hay un plan de acción, si no ponen las escuelas en condiciones vamos a llegar a marzo y va a ser todo ficticio el inicio de clases presenciales porque las escuelas no van a estar en condiciones”, finalizó Pablo.