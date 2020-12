Eclipse solar del 14 de diciembre: todo lo que hay que saber sobre este fenómeno

Este lunes, la luna pasará delante del sol y por unos minutos el día se hará noche, es por eso que RSM dialogó con la Doctora en Astronomía, especializada en Astrofísica y profesora del CONICET, Beatriz García, para conocer todo sobre este evento que los especialistas describen como poco habitual y que ocurre cada dos años.

Foto RSM

“Es un evento natural, un eclipse de sol que tiene la particularidad que en Argentina, una región, lo podrá ver en su totalidad. Esa región cruza las provincias de Neuquén y Río Negro donde el eclipse va a ser total” detalló la Astrónoma.

En el resto del país también se podrá apreciar el fenómeno pero, “se podrá ver como eclipse parcial de sol”, esto significa que “el sol va a estar cubierto en distinto porcentaje a medida que te alejas del camino de la totalidad, a medida que estás más y más lejos, el sol está menos cubierto”.

En el caso de nuestra ciudad, el eclipse será casi total pero no se verá por completo “en Junin de los Andes será total”, explicó la especialista y añadió que “en San Martín de los Andes va a ser del 99.5% que es bastante pero con ese poquito hace que no se vea total y que no entre en la penumbra de la totalidad”.

Por este motivo, García es que recomendó “si pueden desplazarse, háganlo, porque es una pena perderse la totalidad”

Dra. Beatriz García – Foto Conicet

Con respecto a lo que ocurre al llegar al 100% el eclipse, explicó que “no es que se hace de noche como la tres de la mañana, es una profunda penumbra; es la sombra de la luna tocando a la tierra” y añadió, “la zona de sombra es un circulo de unos 90km de diámetro, y más allá es penumbra, entonces vos ves un horizonte como iluminado, es difícil de describir la oscuridad de un eclipse total de sol”.

En promedio hay dos eclipses de sol por año y dos eclipses de luna por año que se dan en distintas partes del mundo “aquí en Argentina tuvimos uno el año pasado”, contó Beatriz y detalló que “no va a haber otro eclipse total de sol en Argentina hasta el año 2048”.

Con respecto a los cuidados que hay que tener manifestó que lo importante es “mantener la protección permanentemente salvo cuando está en el 100%” el tiempo total del eclipse será de tres horas y “empieza cuando la luna toca el disco del sol y termina cuando la luna lo abandona”, finalizó.