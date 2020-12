Más espacios para el fútbol local: nuevo campo de deportes del Club Cumbres

El Club Cumbres sigue apostando al fútbol de nuestra ciudad y este año inauguró un nuevo predio al aire libre para la práctica de esta actividad deportiva. Fabián Piñero, quien con Diego Gorbarán inició la disciplina en el club, recibió a RSM para contar cómo atravesaron este año y cuáles son los nuevos desafíos.

Foto: Leo Casanova – RSM

RSM: ¿Cómo fue la vuelta a la actividad?

Fabián Piñero: En agosto arrancamos con el cumplimiento de protocolos y con trabajo funcional tal como lo dispuso la municipalidad. Hoy tenemos la suerte de jugar “fútbol metegol” y, en breve vamos a poder hacer práctica de fútbol dentro de las mismas burbujas.

RSM: ¿Cómo funcionan las burbujas?

F.P: Cada profe tiene grupo de 10 a 12 alumnos, y sólo ellos tienen vínculo presencial. Para hacer posible esto estamos trabajando a veces en tres lugares distintos.

RSM: ¿Cómo trabajaron durante el aislamiento?

F.P: Durante el aislamiento empezamos a mandar, a través de los grupos de WhatsApp distintos tipos de desafíos. Después empezamos a hacer entrenamientos con videos, sobre todo a las categorías más grandes y también hacíamos un zoom de cada categoría, con juegos y trivias porque lo más importante era mantener el contacto. De parte de ellos teníamos siempre la misma pregunta: ¿cuándo arrancamos?. Finalmente, en agosto tuvimos la posibilidad de empezar de manera presencial con los entrenamientos funcionales.

RSM:¿Cómo fue la vuelta a la actividad presencial?

F.P: Los primeros días, más allá de los miedos, todos estaban con mucha ansiedad. Sobre todo con los más chicos. Teníamos que marcarles, constantemente, la necesidad de mantener el distanciamiento. Se notaba que tenían una gran necesidad de abrazarse y de contarse todo. Hoy, después de dos meses, ya entienden ya se manejan perfecto. Cada uno tiene su “casita”, salen de ahí, realizan la actividad y vuelven.

En ese momento pudimos comenzar dentro del gimnasio del Colegio San Pablo y en el gimnasio del Deportivo Estrella Andina. En el primero podíamos interactuar con dos grupos y en el caso de las categorías muy numerosas como novena, octava y séptima los teníamos divididos en tres burbujas por cada grupo.

Foto: Leo Casanova – RSM

Las burbujas las seguimos teniendo porque es lo que nos permite mantener la actividad ante el riesgo de contagio. Por ahora, una sola vez estuvo todo el plantel de primera aislado por un caso. Se aisló sólo a esa burbuja y el resto de la escuela siguió trabajando.

RSM: ¿Desde cuándo están utilizando este nuevo espacio?

F.P: Este predio se inauguró en marzo, empezamos a cortar el pasto y nos agarró la pandemia. En agosto, cuando volvimos, con las inclemencias del tiempo era medio difícil usarlo, pero en septiembre ya nos pusimos a armarlo con ayuda de algunos padres que vinieron con sus tractores para cortar el pasto. Martín Sagasti es uno de los padres fundadores del club y junto a Fito De Orta, ambos agrimensores, amojonaron las canchas.

Foto: Leo Casanova – RSM

RSM: ¿Quiénes trabajan en el mantenimiento?

F.P: Nosotros nos ocupamos del mantenimiento constante. Cuando no tenemos los tractores cortamos con las máquinas de mano y los chicos de las categorías más grandes colaboran. Todos los sábados venimos a trabajar, sobre todo en la cancha de 11. La idea del club es ir avanzando para tener acá un polo, no solamente de fútbol si no ampliarlo a otros deportes.

RSM ¿Qué categorías tienen en el club?

F.P: Tenemos todas las categorías, primera y de cuarta a décima. También desarrollamos la escuela para los más chiquitos, de cuatro y cinco años. Para ellos, este año fue muy difícil porque estaban en su casa, no podían desarrollar ninguna actividad y tenían una necesidad imperiosa de hacer algo.

Foto: Leo Casanova – RSM

RSM: ¿Hasta cuándo continúan con las actividades?

F.P: Si bien la actividad de la escuela termina en diciembre, a mediados de este mes comienza la colonia de verano hasta el 15 de febrero, y se realiza en el Colegio San Pablo. Para las categorías, sexta, quinta y cuarta vamos a hacer un Campus para que los chicos sigan a la mañana tres veces por semana, con la ilusión de volver a competir el año que viene. Los interesados se pueden contactar a través de la página del club o a mi teléfono de contacto 2944 791250.