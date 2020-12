Una historia de ilusiones sustentables

Por sexto año consecutivo, la Plaza San Martín contará con la presencia del tan esperado y querido pino reciclado, ícono de las últimas ediciones de Navidad Cordillerana. Mientras se espera el momento en que será encendido, RSM conversó con Rudy Heidecker, su creador, para conocer los entretelones de esta tradición.

Es un caluroso día de sol, posterior al primer fin de semana largo de diciembre, y la ilusión de ver al enorme pino reciclado brillando en la plaza ya ronda la imaginación de muchos. Y es que no son tantas las tradiciones que se pueden mantener a lo largo de los años, sosteniendo la expectativa y el aprecio general. Sin embargo, tras pasar un año tan distópico, parece haber una mayor necesidad de volver a disfrutar de las magias infantiles, y la navidad brinda para ello más de una ocasión.

“La idea del pino surgió en 2015, cuando 3 comerciantes de la avenida San Martín se propusieron reflotar la Navidad Cordillerana. Yo no sabía nada de eso, a mi señora y a mi nos convocó Brunilda Rebolledo y nos puso en contacto con ellos. Tenían un video de una arquitecta ucraniana que había hecho un árbol de navidad de 13 metros de altura con los fondos de las botellas verdes y querían reproducirlo, pero no sabían cómo. Entonces arrancamos a hacer pruebas”, empieza a relatar Rudy, sentado frente al grabador, mirando de tanto en tanto la vereda y los autos.

Anteriormente, él había trabajado en una carpintería y su esposa había empezado a hacer adornos con botellas en el merendero de Chacra 4, para entretener y enseñar manualidades a los chicos. Después comenzaron a hacer carteras, juguetes y ornamentos navideños para vender en la feria Hecho a Mano, siguiendo la línea del reciclado. Fueron probando materiales y técnicas, disfrutando del intercambio con la gente.

“Es un trabajo artesanal bastante largo. Para hacer una cartera estábamos, entre los dos, trabajando cuatro días. Así fue que nos llamaron a nosotros, por la experiencia con materiales reciclados”, cuenta, y agrega que siempre le gustaron los trabajos manuales, desde chico, cuando tallaba piedras preciosas con su padre. “En una época me dediqué a tallar y a hacer carteles. Siempre que tenga que usar las manos y no la cabeza vamos bien” (risas).

“Me mostraron el videíto y empecé a hacer pruebas con materiales que tenía en casa y la máquina de soldar que me prestaba un vecino. Me encontré con un montón de problemas, en cuanto a la estructura, que se hundía, hasta que di en la tecla con la forma. Entonces se lo presente a estos muchachos y lo convencimos a Daniel Gallo, que es arquitecto, para que hiciera el proyecto de una estructura que sostuviera todo”, relata Rudy.

Video de archivo: Armado del pino en el marco de la Fiesta Nacional de la Navidad Cordillerana 2017 Fuente: SMAndes Patagonia

La parte exterior del árbol consta de 110 semi esferas, de las cuales él hizo 90, a base de alambrón, soldando en su casa. El primer año estuvo ayudado por más de 70 personas, entre voluntarios que respondieron a un anuncio y muchachos del ejército, que ayudaban a lavar las botellas, cortarlas y agujerearlas. En total se usaron 19.300 botellas, que en ese momento venían del SIRVE, porque todavía no estaban los canastos de reciclaje en las plazas. Es por esto que el lavado fue una tarea fundamental, por el deterioro y la suciedad del material. También se trajeron botellas de Junín de los Andes y Villa La Angostura.

La estructura está formada por decágonos, que se unen con tensores en las aristas. Luego se recubren con una malla hexagonal a la que van agarradas las esferas. A lo largo de los años se fue desacoplando y volviendo a acoplar sin necesidad de restaurar ninguna parte, aunque este año, a causa de no haber tenido un buen guardado, algunas semi esferas se abollaron y están siendo reparadas.

Ese primer árbol, en 2015, tomó seis meses de trabajo diario, que Rudy destinaba en compañía de un ayudante. Recuerda que eran jornadas de 12 o 13 horas de trabajo en las cuales recibía también la ayuda de vecinos, que aprovechaban la media tarde, cuando cerraban sus negocios, para ir a dar una mano.

“Me acuerdo que la primera vez que armamos el pino y lo inauguramos, trabajamos todo un lunes y martes de corrido para instalarlo. Fue muy gratificante, la emoción de ver tanta gente en la plaza, convocada por el pino. A través de los años se fue perdiendo el entusiasmo, no de los espectadores sino de los colaboradores”, recuerda Rudy.

Las repercusiones fueron muchas y muy sentidas. No solo de vecinos y vecinas, sino también de diferentes partes del mundo, por Facebook. Rudy y su mujer fueron invitados a Brasil a un intercambio de reciclaje, donde enseñaron a hacer el árbol con elementos de la zona.

Este año, las tareas de refacción y rearmado ya comenzaron. Varias de las esferas necesitan cambio de botellas por deterioro y la estrella tuvo que ser reemplazada por una nueva, por lo cual Rudy calcula que necesita aún alrededor de 1000 botellas de gaseosa limpias para terminar. Quienes quieran aportar material pueden dejarlo en el canasto de reciclado con forma de botella que está en la Plaza San Martín.

“En este momento me ayudan Tony Torres, Raúl Cabanillas y el Turco Cabrera, que están acomodando las semi esferas, porque están un poco aplastadas. A ciencia cierta, no sé cuándo lo tendremos listo, estamos haciendo todo lo posible pero se complicaron los tiempos por la pandemia y la fase 1. Espero que esté listo antes del 25”, dice y se ríe, entre nervioso y divertido. “Todo este trabajo es para brindarle algo lindo a la gente, y también para intentar que los vecinos no se vayan a pasar las fiestas a otro lado y se queden acá en el pueblo”.

Debido al contexto que estamos atravesando, el encendido del árbol no podrá ser visto de forma presencial, aunque se prevee la posibilidad de transmitirlo vía Streaming, en conjunto con Nación, a todo el país.