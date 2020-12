El ciclista Jerónimo Páez: “San Martín de los Andes tiene un nivel de pistas impresionante”

El campeón argentino de descenso y enduro, Jerónimo Páez, realizó el pasado fin de semana por primera vez en esta ciudad unas clínicas de MTB destinadas a corredores locales. Antes de partir hacia Villa la Angostura y a Neuquén, donde seguirá transmitiendo sus conocimientos, dialogó con RSM y compartió su mirada sobre la realidad local vinculada a este deporte. Además, para quienes no pudieron participar del encuentro en esta oportunidad, adelantó que en febrero volverá a realizar nuevas capacitaciones.

El deportista mendocino expresó que “estuve recorriendo San Martín de los Andes junto a corredores amigos y la verdad es que tienen un nivel de pistas impresionante. Muy lindos circuitos, con fácil acceso, con buenas bajadas. Además, se nota que han laburado muchísimo en los senderos. Y el bike park que han desarrollado es muy importante. Las pistas de Chapelco, cuando está abierto, son tremendas”.

Jerónimo Paéz disfrutó doblemente del viaje a esta ciudad. No sólo porque “siempre me pone contento viajar a San Martín y cada vez que voy a una carrera a Bariloche o a Villa la Angostura, me instalo una semanita acá para ponerme a punto”, sino también porque fue su primer viaje desde el inicio de la pandemia, que obligó a todos a quedar en cuarentena y que cambió drásticamente el calendario de los deportistas.

Jerónimo Páez continuó describiendo las sensaciones que le dejó su visita a la ciudad: “Los riders locales tienen un muy buen nivel y que tengan tan cerca de sus casas esta gran variedad de pistas para hacer descenso, enduro o mountain bike, es increíble y es muy bueno para ellos. Este es un lugar espectacular para practicar el deporte. Y la lluvia dejó los senderos en perfecto estado estos días para disfrutar de la clínica de la mejor manera”.

Los deportistas de alto rendimiento no pudieron prácticamente competir este año a causa de la pandemia, y sus entrenamientos se vieron trastocados. Pero ya proyectan el 2021, deseando que viajar a las competencias sea posible. “El año que viene tengo planeado seguir corriendo en Enduro, más que en Descenso, y viajar para ello varias veces a Chile y Colombia, y si todo va bien estar en junio en Canadá o Europa representando al país”, concluyó.