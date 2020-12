La Escuela de Skate municipal cada vez con más chicos en el Chango Soria

Mauro Rojas es profesor de la Escuela Municipal de Skate y da clases en el gimnasio Chango Soria. Desde el año 2015, en que elaboró la propuesta a la Secretaría de Deportes está funcionando la escuela, que había comenzado en instituciones educativas provinciales en el año 2010. Cuenta con el apoyo del club ASA que habilita módulos, tablas y cascos. La escuela articula clases de Skate, Bici y Roller en la Costanera del Lago Lacar.

RSM: ¿Cómo afectó el aislamiento a la actividad?

Mauro Rojas: Para nosotros fue un desafío como para cualquier actividad. Empezamos con encuentros vía Zoom y luego hacíamos videos como para estar en contacto en los que hablábamos de reparación de tablas y dábamos clases de entrenamiento físico. Nos fuimos adaptando a lo que pasó sin otro propósito que estar cerca de los chicos y las chicas. que realmente lo necesitaban.

RSM: ¿Cómo fue la vuelta a la actividad presencial?

M.R.: Nosotros lo solicitamos a través del Club ASA y con la presentación de una nota pudimos brindar la actividad, porque, aunque soy profesor de la escuela municipal, se habían suspendido la actividades del municipio y sólo se podía realizar a través de una institución. Los chicos volvieron un poco diferentes después de tanto tiempo sin vernos. Al principio costó un poco el contacto. Pero después de cuatro o cinco clases fue muy satisfactorio, el contacto se acrecentó. Eso lo vemos acá en el Chango Soria y en otros puntos en donde nos vamos encontrando.

RSM: ¿Cuáles son las noticias que tienen sobre el Skate Park?

M.R.: Esperamos que este año se construya el Skate Park por el que tanto venimos luchando. Se tendría que haber terminado en el 2011 pero sigue parado. En el 2015 se recomenzaron las obras, las cuales tienen algunas falencias por no llevar el correspondiente seguimiento que el club exigía. No se trata de una cancha de fútbol, que por ahí es más sencillo. En un Skate Park se utilizan ruedas de 50 mm y cualquier imperfección puede ser fatal y quedaría mal la pista.



RSM: ¿A quiénes convocan para la escuela?

M.R.: Estamos convocando a cualquier chico o chica, a partir de los 5 años hasta la edad que se quiera, no tiene límites. Son muchos los que participan de la Escuela. En estos días no hay tantos porque la actividad se interrumpió con los paros de los trabajadores municipales. Estuvimos sin usar el gimnasio alrededor de un mes y medio. No tener nuestro espacio nos afecta mucho.