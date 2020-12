Organizaciones feministas y agrupaciones peronistas emitieron comunicado por el intento de femicidio

Luego de conocerse los detalles del intento de femicidio en el que el agresor terminó perdiendo la vida producto de los golpes y piedrazos recibidos por parte de algunos trabajadores que intervinieron cuando la mujer era atacada violentamente a cuchillazos, diferentes organizaciones feministas y sectores políticos vinculados al peronismo de nuestra ciudad emitieron un comunicado.

El mismo reza así:

“No te metas”, no puede volver a ser una frase de moda. Porque si, hay que meterse cuando existe violencia. Porque si, para frenar situaciones, para evitar situaciones. Es necesario no mirar para otro lado, para decir en conjunto basta de violencias de géneros.

Por eso, como organizaciones, estamos atentas y preocupadas por los vecinos de nuestra localidad que intervinieron en una situación de violencia. No porque no creamos que debe protocolarmente investigarse, sino porque muchas veces esta justicia injusta, sin perspectiva de género, condena a quienes no debe y libera o protege a quienes sí.

Lo que paso, se podrìa haber evitado y era responsabilidad de quienes debìan y deben intervenir en las denuncias por violencia. Por suerte, los vecinos se metieron, por suerte o por compromiso. Lo que suceda judicialmente no puede generar el miedo de nadie a intervenir. Lo que suceda no debe frenar este avance en una sociedad que le dice BASTA A LA VIOLENCIA PATRIARCAL.

Estamos atentas, estamos organizadas. Las redes DEBEN salvarnos.

Si peligra la vida de una compañera, ninguna respuesta defensiva es exagerada

El comunicado es firmado por: Agrupación Feminista La Maroma – Mujeres Evita – Confluencia – Kolina Feminista – Colectiva Plurinacional de Abya Yala – Colectiva Descolonial Antipatriarcal – Socorristas en Red los Lagos – Bloque de Concejales del Frente de Todos – Movimiento Evita – Somos Barrios.