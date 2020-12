«La situación en San Martín y la región es preocupante», explicó Cabrera por la gran cantidad de casos activos

En las últimas semanas los casos registrados de coronavirus en las ciudades comprendidas en Zona Sanitaria IV (San Martín de los Andes, Junín, Villa La Angostura, Las Coloradas, Villa Traful), comenzaron a aumentar considerablemente, justamente al comienzo de las fiestas y cuando el turismo empezó a hacerse presente en la región.

Gentileza Clínica Chapelco

Juan Cabrera, referente de Zona Sanitaria IV, explicó a RSM la situación epidemiológica no solo en San Martín de los Andes sino también en la región. «La situación en San Martín y la región es preocupante como en muchas zonas del país que van de la mano con los hábitos, costumbres y las cuestiones sociales de las personas. Esto por sobre todas las cosas estamos observando que en la mayoría de los casos que ingresan a aislamiento no son en proporción con los casos positivos. Es decir, son del mismo grupo que están en aislamiento por contacto estrecho».

«En esta etapa se pueden observar muchísimos grupos que se contagian. En una familia hay un positivo y termina contagiando al resto de la familia. Se registraron casos de contagiados que participaron de cumpleaños o reuniones familiares que terminaron de contagiar a varios más. Es muy complicado ver qué acciones podemos llevar adelante como institución para evitar este tipo de contagios. Más allá de recordar constantemente los tres pilares fundamentales para evitar el contagio, como lo son el barbijo, el distanciamiento social y el lavado de manos y superficies, no hay una acción específica que podamos hacer. Son cuestiones sencillas las que se nos piden», sostuvo Cabrera, quien además confirmó que hasta el momento solo se registraron dos casos positivos de turistas oriundos de Neuquén Capital.

En las últimas horas en la sumatoria de casos entre Junín, Villa La Angostura y San Martín de los Andes, los casos activos ascienden a casi 776. Tanto en La Angostura como en Junín, las autoridades sanitarias sostienen que la situación epidemiológica es grave. En San Martín las camas UTI (Unidad de Terapia Intensiva) comienzan a ocuparse, por lo que hay preocupación en las autoridades sanitarias con la actual situación.

«Si todos cumpliéramos los protocolos el número de casos sería mínimo. Obviamente no se cumplen, no se respetan en las reuniones sociales, familiares, en los cumpleaños. Así es difícil porque son situaciones que van muy en la decisión de cada una de las personas. No le estoy echando culpas a la comunidad, pero sí en asumir la responsabilidad de cada uno. En la Clínica Chapelco tenemos 5 pacientes con COVID utilizando respiradores, además tenemos otros 7 internados en Clínica General, en el Hospital tenemos otros 3 pacientes con respirador, más 3 en Sala General y otros 6 internados en el Hotel del Instituto que requieren atención porque no pueden transitar la enfermedad en sus hogares, por diferentes cuestiones. Venimos sumando y ocupando las camas. Estas casi 20 personas que están internadas la están pasando muy mal y también sus familias, esto hay que decirlo», manifestó el médico.

Teniendo en cuenta la ocupación de camas y el gran aumento de casos Cabrera explicó que por el momento, el Comité Operativo de Emergencia Municipal no está pensando en tomar una medida para bajar los casos, más que continuar con las recomendaciones. «Con el aumento de casos positivos, si hay recursos limitados o un extremo, la medida que se debe tomar es el aislamiento, como sucedió la vez pasada que fueron algunos días. En ese contexto, tomar ese tipo de medidas que no es sanitaria, porque una medida sanitaria es determinar un aislamiento de 14 días, pero entendemos que si hacemos lo que se nos recomienda, el número de casos será menor. Hoy hablé con el intendente Saloniti, y hablamos sobre este tema, entendiendo que deberá evaluar otros aspectos de la toma de decisiones. No hay un planteamiento para cambiar la actualidad, las medidas están todas claras, todos los protocolos los sabemos, no podemos delimitar más acciones. Ahora si como se suele ver, la gente deja de respetarlos o cumplirlos, no hay acciones capaces de evitar contagios, no podemos poner una persona cada tres familias controlando que cumplan con los protocolos», añadió Cabrera.

VACUNACIÓN EN SAN MARTÍN DE LOS ANDES

El gobernador Omar Gutiérrez anunció que este martes comenzará la vacunación en siete localidades de Neuquén. En ese sentido, Cabrera explicó a quiénes se les aplicará. «El operativo se hará directamente en el Hospital Dr. Ramón Carrillo. La infraestructura que debemos tener para mantener la vacuna es a menos de -18°, por eso por una cuestión de logística se armó todo en nuestro hospital», indicó Cabrera.

«Se comenzará la vacunación al personal que asiste a pacientes internados COVID de Villa La Angostura, Junín de los Andes, de la Clínica Chapelco y del Hospital de nuestra ciudad. En total son entre 100 y 120 dosis que es la cantidad de personal que atiende a pacientes internados. Enfermeros, médicos y kinesiólogos. Se les aplicará la primer dosis y luego llegarán las vacunas para aplicar la segunda dosis. Luego esperaremos en el transcurso de las otras semanas el resto de las vacunas para ampliar la colocación al personal de Salud, de Seguridad, docentes y personas que son factores de riesgo. Tendremos un verano bastante activo en lo que respecta a esto», explicó el doctor.

Cabrera finalizó diciendo que «la vacuna es una esperanza porque es una herramienta más para disminuir los casos, no solos los contagios, sino de pacientes graves y también el número de fallecidos».