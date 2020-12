Mariano Arriaga: fundador de Médicos por la Verdad, está en San Martín de los Andes en su «Cabalgata por la Verdad»

Mariano Arriaga es médico clínico y oftalmólogo y uno de los fundadores de «Médicos por la Verdad». Se trata de un grupo de médicos y profesionales que se creó en julio de este año y que investigan la verdad sobre los acontecimientos que desencadenaron la denominada pandemia global del SARS-CoV-2, y sobre las extremas medidas sanitarias ejecutadas por gobiernos sin fundamento científico”, como “la cuarentena para personas sanas, las vacunas como única solución, autopsias prohibidas, mascarillas, enfermos asintomáticos, realización de testeos masivos que no sirven para diagnóstico y se utilizan para inflar cifras”.

Arriaga, comanda «Aliados por la Gloria – Cabalgata por la Verdad», una iniciativa que junto a otras personas desde el 21 de septiembre desde Lago Puelo, y que viene recorriendo a caballo visitando distintas localidades dando charlas sobre la postura de «Médicos por la Verdad». «La idea es llegar, Dios mediante, a Salta. Hablamos y charlamos con la gente mostrando nuestra postura, que es totalmente disidente con respecto a lo que está pasando a nivel mundial. Junto a eso proponer un cambio de actitud de vida. Claro, simple, sincero, concreto, con un diseño personal, sin estar relacionado con un programa establecido del afuera, sino del ser. Y al mejor modelo Gandhi, queremos que aquellos que quieren provocar y promover el miedo en el planeta, no puedan gobernarnos, sin nuestro apoyo. Promovemos la desobediencia al miedo y la obediencia en contraparte a una amor en acción claro, concreto, científico, decidido y empoderado», explica el doctor.

RSM: ¿Cuál es su visión sobre lo que está pasando en el mundo con el coronavirus?

Mariano Arriaga: Lo que está pasando es una obra de teatro. Lo que hay que hacer es verla por la periferia y aclarar cómo es el argumento y nada más. No puede ser que el distanciamiento social sirva hasta que se muera Maradona. Desde ese momento hasta el Gobierno patrocinó el velatorio de Diego y a partir de ahí no hubo más casos en la zona más caliente del país. Eso demuestra que el distanciamiento social nunca tuvo sentido, pero sí tiene sentido la verdadera pandemia, que es la pobreza a la que nos está llevando.

Nuestro recorrido tiene que ver con empoderar a la gente y lograr esta empatía con la gente, para lograr un debate. Desde que logramos fundar «Médicos por la Verdad», con la doctora Chinda Brandolino, con Marcelo Martínez, con la doctora Roxana Bruno, hace meses, lo que pedíamos y exigíamos es un debate médico/científico público y nunca lo pudimos tener. Lo que sí tenemos son censuras permanentes de internet y de Youtube que es nuestro único acceso con la gente. El debate es censura. Por eso para evitar eso, recorremos el país de persona en persona y logramos el empoderamiento de una manera más genuina.

RSM: ¿Quiénes componen Médicos por la Vida y este movimiento que en los últimos tiempos se generó?

MA: Muchos profesionales que teníamos experiencia en epidemias alrededor del mundo, algunas cuestiones como el aislamiento al sano, la colocación del barbijo a la persona sana, cómo se evitaba la inmunidad de rebaño, no llegamos a entender, por eso comprendimos que había ilógicas sanitarias. Fue por eso que varios profesionales nos juntamos y formamos un grupo alrededor del planeta y generamos la Organización Mundial por la Vida, donde nos representan cientos de colegas y juristas en todo el mundo, esperando que sea el próximo referente protocolar de la sanidad del planeta y no la mentira política de la OMS, totalmente direccionada con una intencionalidad económica de laboratorios. Ésta está dirigida por el señor Bill Gates, que es el principal patrocinador. Hay que imaginarse el consejo con respecto a la vacuna que él mismo fabrica e intenta vender.

RSM: ¿Qué opinión tiene este grupo de profesionales sobre este virus que mata y que causa tanto en todo el mundo?

MA: El coronavirus existe desde que estudié medicina y yo me recibí en el año 1988, no es nada nuevo. Está en los libros de medicina de mi padre y abuelo. Es una familia de virus que son responsables de gran cantidad de los síndromes gripales del planeta desde hace años. Lo que sucede es que hace meses, cuando Luc Montagnier (premio Nobel de Medicina en el 2008 por participar en el descubrimiento del virus del SIDA) y el que dirige uno de los laboratorios más grande del planeta, descifró dentro de la cadena genética de este coronavirus, había una parte encriptada de la cadena genética del SIDA. Esto fue dicho y presentado por él.

Si bien la cadena completa y el aislamiento del virus no existe, todavía no sabemos el nombre y apellido del virus al cual enfrentamos, por eso se hace ciencia ficción cuando decimos qué clase de coronavirus tenemos enfrente.

No se ha identificado en el planeta, sin embargo este médico francés, logró descifrar parte del código genético y dijo que estaba encriptado el virus del SIDA, por lo cual se ve que éste virus, es un virus de laboratorio, de diseño. Y según él, los únicos que podrían tener la vacuna serían los mismos que inventaron dicho virus de diseño. Por eso para generar una vacuna contra un virus como éste, hay que tener un descripción completa de la cadena genética.

Esto al menos nos tiene que hacer pensar, que los mismos que generaron el virus en un laboratorio, son los que generaron la vacuna, ¿cuál es su intencionalidad? El virus existe, pero no tiene el grado de mortalidad que dicen.

RSM: ¿Creen lo de la pandemia y todo lo que se genera alrededor?

MA: Si esto es una pandemia, tendríamos más muertos en Argentina totales que el año pasado y no es así; ni tampoco en el 2018. Lo que pasa es que todas las muertes, ya sean por cáncer, diabetes o problemas cardiovasculares, dicen que murieron por coronavirus.

Además como se usa un test diagnóstico que es el PCR, que tiene como ejemplo un 2% de falsos positivos, eso significa que de cada 100 personas que yo testeo, 82 no me dan un resultado científico; puedo generar la estadística que quiero, manipulando desde el lugar que deseo, porque no es científico el dato.

Entonces puedo decir que la gente murió con coronavirus, porque dio positivo al test, pero no fue la patología de base la que lo mató, generar una bolsa de gatos en donde todos esos casos murieron por coronavirus.

Hay muchísimos hospitales en el país, donde la saturación del sistema de salud no se ve. Venimos recorriendo los hospitales y no vemos eso.

Arriaga hace referencia además sobre la chance de la aplicación de la vacuna rusa que en los últimos días llegó al país. En ese sentido explica que «es imposible entender que por más que uno sea del personal de Salud o el médico más aferrado a la creencia de que una vacuna es la salida a una epidemia, ¿cómo puede ser que por ley se haya aprobado impunidad a todo reclamo y efectos secundarios o tóxicos de la vacuna al laboratorio? ¿Desde cuándo se le da impunidad para actuar así? Yo no creo en esta vacuna, pero por más que crea, ¿cómo se va a recetar un medicamento sin saber lo que hay adentro?», indicó Arriaga.

RSM: Por lo visto hay varios interrogantes que plantea no solo con el virus, sino también con la vacuna.

MA: Hay muchísimas cuestiones que son para analizar. Durante meses se debieron atender enfermedades crónicas terminales y sin embargo por el coronavirus no se trataron. Acá no hay lógica médica, como sucede también con los controles de natalidad, los partos bien atendidos, como el resto de los programas, como lo son los de diabetes, los del buen comer, etc, etc.

Acá hasta los chicos que deben recibir educación o mínimamente que iban a comer a la escuela dejaron de ir. Menospreciamos tanto la instrucción en el país que creemos que un futuro de país mal instruido es un mejor país.

Hoy parece que la única noticia en Argentina, es la cantidad de muertos por coronavirus.

Yo quiero una realidad de diseño personal totalmente soberana, en donde cada paso que demos no sea un programa establecido por el estado. Tiene que ser una decisión de cada uno y con la responsabilidad de cada uno.

Hoy parece insólito que gobiernos de derecha e izquierda estén en la misma. Que Macrón, Merkel y los chinos se den la mano por estas cuestiones; acá hay gato encerrado.

RSM: ¿Este es el mensaje que intentan transmitir a las comunidades que van visitando en esta cabalgata?

MA: Exactamente. Buscamos empoderar a la gente, que juegue a ser periodista, que investigue, que se pregunte, que indague.

El barbijo no sirve para nada y lo sabemos, mucho menos del material que está hecho. El barbijo diseñado para laboratorio tiene un material diferente, una porosidad y una limpieza diferente al que se está usando. Los barbijos que vemos en la calle generan una colonia de gérmenes por la suciedad que tienen. Con esto encima nos oxigenamos menos y nos inmunodeprime. Hay que pensar que no hay sentido en pensar que una persona sana deba usar este tipo de barbijos.

Arriaga finaliza diciendo e insistiendo en que no hay que aplicarse una vacuna que no se sabe qué contiene y mucho menos que sea obligatoria, cuando la gran mayoría de la población ya tuvo contacto con el virus. «Estamos en una «melange» tremenda que no tiene lógica sanitaria, que no tiene correlación con los estudiado con la medicina ni lógica social. Sí vemos consecuencia, control de la población, pérdida de libertades, empobrecimiento hasta el 50%. Se calcula que van a nacer 143 mil chicos en estado de pobreza nuevos en el país. Estamos en una situación muy complicada, desde lo productivo, industrial, educación. Hay un daño estructural terrible detrás de todo esto, que sí se dan cuenta los que no tienen el beneficio de la beca estatal. La vacuna es una estación terminal de eso, porque una vez que ya esté dada, la situación en que nos encontrará será mucho más engorrosa.

Mariano Arriaga se quedará algunos días más en la ciudad, según sus propias palabras, «para hacer comprender la situación del país y del mundo, evitando la censura, teniendo disensos elegantes, pacíficos, correctos, con personas instruidas con respecto a algo que nos va a complicar a todos, ya que todos serán vacunados. La idea es hacer conocer a lo que se van a enfrentar una vez que lleguemos a ese punto».

Las charlas están orientadas a como según él lo llama, vivir correctamente, orgánicamente, resaltando el autocultivo, en la medicina bien entendida. En su página de Facebook ALIADOS DE LA GLORIA – CABALGATA POR LA VERDAD , invitan a las distintas charlas que se dan. Este lunes por la tarde fue en la plaza Sarmiento. «Nos quedaremos unos días más en San Martín de los Andes», manifestó.