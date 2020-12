El abogado de los dos jóvenes que impidieron el femicidio dio detalles del ataque del hombre que perdió la vida

La semana pasada la Justicia resolvió como medida cautelar, dictarle 15 días de prisión domiciliaria, por considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación. En dicha audiencia se les acusó a ambas personas de haber asesinado mediante el exceso de la legítima defensa a César Aguilera, un hombre que intentó asesinar a su ex pareja.

Foto: Archivo – Gentileza

Este lunes, Saúl Castañeda, el nuevo representantes legal de los dos jóvenes acusados (Ricardo Emanuel Flores y Carlos Martín Ancatel), dio una entrevista en FM del Lago, comentando la situación de sus defendidos y dio detalles de lo ocurrido en barrio Altos del Sol el pasado 22 de diciembre.

Luego de comentar que la decisión del Juez Mariano Etcheto a su criterio es injusta, explicó que «la Fiscalía tiene declaraciones hechas por algunos testigos e inclusive filmaciones. Hemos contactado a Bárbara (la ex pareja de Aguilera) para poder conocer su versión, ya que estuvo consciente durante todo momento en ocurrencia de los hechos, que fueron cosas que ocurrieron en minutos, pero cuando uno tiene que reconstruir si hubo exceso de la legítima defensa o no, es lo que nos convoca para trabajar con la defensa».

Castañeda dio algunos detalles de lo ocurrido, entendiendo que gracias a la intervención de los tres hombres, la mujer pudo salvar su vida. «La actuación de Ricardo Flores padre, al ver que la estaban apuñalando a Bárbara, corre, cae y recibe puñaladas cuando intenta cubrirse con sus piernas. Luego vino la defensa que hace su hijo (Ricardo Emanuel) y Ancatel que son personas que se conocieron en ese momento, se habían juntado para hacer un trabajo de pintura en una casa cercana. Ellos escucharon el ruido del choque del auto con el carro, acudieron y se encontraron con la escena del intento de femicidio por parte de Aguilera contra Bárbara que se venía produciendo dentro del vehículo. Bárbara había recibido golpes y puñaladas con un cuchillo más pequeño. Ella logra con una maniobra que él chocara contra otro vehículo; le saca la llave y el cambio para que no pudiera continuar con la faena. Entiendo que la quería llevar lejos cerca de donde está el circuito de motocross para matarla. Ya la había golpeado y herido mientras iba en el vehículo», sostuvo el abogado.

Sobre las declaraciones de algunos testigos y los vídeos que existen de algunos testimonios que por el momento se encuentra recabando la Fiscalía, la defensa espera que pueda influir en la variación de la imputación que tienen los dos acusados.

En ese sentido Castañeda sostuvo que «puede llegar a variar el pedido de la Fiscalía. Entendemos que lo hizo frente a las primeras impresiones que tuvo. Ahora está la declaración de Bárbara que conseguimos y que es impresionante. No solamente el contexto, sino también la persona. El exceso de la legítima defensa está directamente relacionada con que si uno pudo reducir o no a la persona o disminuir el peligro de la defensa legítima. Acá hablamos de una persona como Aguilera, que fue entrenada ya que era un policía retirado como Cabo 1° de la Policía de Neuquén por cuestiones psiquiátricas. Era una persona decidida a matar, según las impresiones de la lucha que tuvo con Flores, además de los dichos directos que tuvo Bárbara conmigo, en el sentido que era todo o nada. En ningún momento dejó de pelear ni intentar matar a todos los que estaban presentes. Es más, tuvo la intención de matar a otra persona que se encontraba en el lugar muy cercana pero que se alejó. No pasó así con Flores porque lo tenía más cerca», relata Castañeda.

El abogado defensor de los dos detenidos con prisión domiciliaria, explica que Aguilera contaba con dos cuchillos con los que apuñaló a Bárbara Vázquez y a Ricardo Flores, con borceguíes que colaboraron para mantener el equilibrio al momento del ataque, dado que por ejemplo, Flores tenía unas zapatillas gastadas y eso ocasionó que caiga y fuese atacado por Aguilera. Poniendo todos los elementos recabados, testimonios, circunstancias y detalles, el letrado expresó «poder hacer una buena defensa».

Para finalizar Castañeda indicó que «estamos esperando procesalmente la noticia de la autopsia para ver efectivamente por qué fallece. Inicialmente fallece por un impacto en el parietal, un golpe en la cabeza. Esa es una apreciación preliminar que hace el médico forense y podría ser lo que exprese la autopsia, pero es una cosa muy importante para conocer. Después hay que reconstruir absolutamente el hecho para ver efectivamente si ocurrió lo que dicen; que una vez que estaba reducido, algo que no creo que haya pasado, Ancatel y Flores (h), lo terminan de rematar. Eso entiendo que es lo que no ocurrió, pero todo eso es parte de la investigación. Trabajaremos duramente para que todo esto se lleve adelante. Hay varias personas más que estamos intentando contactar para hacer las entrevistas y vamos a ir conociendo para saber preliminarmente qué es lo que sucedió».