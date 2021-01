Campaña de prevención “Solo Huellas 20/21”: prevención y cuidados al realizar actividades acuáticas

El Parque Nacional Lanín recuerdo las prevenciones y los cuidados a tener en cuenta cuando se realizan actividades acuáticas en lagos, arroyos y ríos de nuestra región. En la campaña de Prevención «Solo Huellas 20/21», recomiendan tener pautas a considerar para evitar problemas.

Foto: RSM

Dentro de las áreas protegidas y municipios hay una gran cantidad de lagos, ríos y arroyos para disfrutar, pero es necesario tener en cuenta que en esta región la temperatura del agua es muy baja: oscila entre los 6º y 12º grados.

Para evitar accidentes, disfrutar y cuidar de los lagos, ríos y arroyos recordar las siguientes indicaciones:

– Usar las playas habilitadas como «balnearios». No sobrepasar la línea de boyado delimitada en los mismos.

– No ingresar súbitamente al agua teniendo el cuerpo caliente, ni hacerlo inmediatamente después de haber ingerido alimentos.

– Aún sabiendo nadar bien o usando salvavidas, las bajas temperaturas de los lagos y ríos pueden generar alteraciones fisiológicas que pueden llegar a ser fatales.

– No tirarse en ríos, arroyos y zonas de desembocadura con cámaras, colchones inflables, colchonetas de agua o cualquier elemento inflable, ya que las corrientes son peligrosas.

– Si los niños utilizan elementos inflables deberán hacerlo bajo la supervisión de un adulto y en aquellos lugares en los que sus pies toquen el fondo del agua. Los muelles son sólo para embarco y desembarco de pasajeros. Está prohibido permanecer o zambullirse desde los mismos.

– Nadar siempre paralelo a la costa.

– Conducir la embarcación en los lagos siempre fuera de las zonas de prioridad para Nadadores de Aguas Abiertas.

– Al navegar es obligatorio utilizar chaleco salvavidas.

– Solo se pude descender en playas habilitadas. Fuera de ellas esta prohibido amarrar la embarcación, hacer fuego y acampar.

– Tener en cuenta las pautas que establece Prefectura Naval Argentina para la actividad Náutica.

– Tener en cuenta la inestabilidad climática, cambios de temperatura y fuertes vientos.

Este mensaje es de los Parques Nacionales Nahuel Huapi, Lanín, Lago Puelo, las provincias de Río Negro y Neuquén, las Municipalidades de San Carlos de Bariloche, Villa la Angostura, Dina Huapi, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, , Aluminé y la Comisión de Fomento de Villa Traful.