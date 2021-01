Ahora 12: el Gobierno oficializó la extensión del programa hasta el 31 de marzo

Desde la Cámara de Comercio Industria y Turismo de San Martín de los Andes informamos que la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, a través de la Resolución 730/2020 publicada en el Boletín Oficial, oficializó la extensión del programa Ahora 12 hasta el 31 de marzo de 2021, manteniendo los tres meses de gracia para abonar las compras financiadas en 12 y 18 cuotas, y con la posibilidad de realizar las compras todos los días de la semana.

Esta medida comprende los bienes de producción nacional y servicios prestados en el territorio argentino comprendidos en las categorías que a continuación se detallan:

– Línea blanca

– Indumentaria

– Calzado y marroquinería

– Materiales y herramientas para la construcción

– Muebles

– Bicicletas

– Motos: comprende a todas aquellas cuyo precio final no sea superior a $ 250.000

– Turismo: todos los servicios y/o productos prestados íntegramente dentro del Territorio Nacional

– Colchones

– Libros: textos escolares y libros de impresión nacional

– Anteojos y Lentes de Contacto: anteojos recetados y lentes de contacto, adquiridos en ópticas, cuyo precio final no sea superior a $ 10.000

– Artículos de Librería

– Juguetes y Juegos de Mesa

– Servicios Técnicos de electrónica y electrodomésticos para el hogar

– Neumáticos, accesorios, kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos para automotores y motos

– Instrumentos musicales

– Computadoras, notebooks y tabletas

– Artefactos de iluminación

– Televisores

– Perfumería

– Pequeños electrodomésticos

– Servicios de preparación para el deporte

– Equipamiento médico

– Maquinaria y Herramientas

– Servicios educativos: cursos de Idioma, cursos relacionados con informática, deportivos y actividades culturales. No incluye escuelas ni universidades.

– Servicios de cuidado personal (peluquerías y centros de estética)

– Servicios de organización de eventos y exposiciones comerciales (Incluye catering y fotografía)

– Talleres de reparación de vehículos automotores y motocicletas

– Servicios de instalación de alarmas

– Balnearios

* Para las ventas realizadas con la modalidad de 3 cuotas, los proveedores y/o comercios en las operaciones realizadas a través de tarjetas de crédito cobrarán en un plazo de hasta 10 días hábiles, con la aplicación de una tasa máxima de descuento 2,44 %.

* Para aquellas realizadas en 6 cuotas, los proveedores y/o comercios en las operaciones realizadas a través de tarjetas de crédito cobrarán en un plazo de 10 días hábiles, con la aplicación de una tasa máxima de descuento 4,75 %.

* En tanto, para los casos de 12 y 18 cuotas, se podrá elegir entre:

a) Cobrar en un plazo de 60 días corridos con una tasa máxima de descuento 8,73 % directa o en un plazo de hasta 10 días hábiles con una tasa máxima de descuento del 10,32 % directa, para las ventas realizadas con la modalidad 12 cuotas con el período de gracia de 3 meses.

b) Cobrar en un plazo de 60 días corridos con una tasa máxima de descuento 11,87 % directa o en un plazo de hasta 10 días hábiles con una tasa máxima de descuento del 13,43 % directa, para las ventas realizadas con la modalidad 18 cuotas, con el período de gracia de 3 meses.