El Frente de Todos emitió un comunicado debido a la gran cantidad de contagios en la ciudad

Mientras las autoridades sanitarias continúan preocupadas por la situación epidemiológica en la ciudad, donde en los últimos días los casos positivos de coronavirus se dispararon hasta alcanzar actualmente casi 700 los casos activos, el Frente de Todos emitió un comunicado respecto a la actual situación epidemiológica.

En un posteo que se replicó en las redes sociales manifestaron lo siguiente:

«En San Martín se dispararon los casos de COVID 19 positivos. Y, como sabíamos, el sistema de salud no da abasto. No solo para los casos positivos, sino también para otros vecinos o vecinas que necesitan atención por otras enfermedades o complicaciones.

Sabemos lo difícil que fue este año para las vecinas y vecinos de nuestro pueblo a nivel salud y a nivel económico.

También lo difícil que fue, y es, para un sistema de salud, para enfermeras y enfermeros, medicas y médicos y personal del hospital, que dan todo para cuidar la salud de nuestro pueblo.

Por eso debemos extremar cuidados, cumplir con los protocolos, dar el ultimo esfuerzo por la salud de todas y todos. Usemos barbijo, respetemos las distancias, guardemos los abrazos para el momento en que todas y todos volvamos a tener seguridad.

Esto no es suficientemente sin mayor presencia del estado, garantizando los controles, generando campañas y tomando las medidas adecuadas en este último tiempo.

¡La salud y el cuidado son colectivos! Y defender la salud, la salud pública, es también hoy extremar medidas por el bien común.

El Estado haciendo lo suyo y nosotros lo nuestro podemos ayudar a mejorar esta situación».