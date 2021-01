Por la gran cantidad de contagios, desde el gobierno provincial ya analizan un «Estado de alarma sanitaria»

En toda la provincia de Neuquén los contagios por coronavirus comenzaron a multiplicarse, al igual que sucede en gran parte del país. Particularmente en la zona sur de la provincia, la cantidad de casos positivos aumentaron de tal manera que en varios reportes hasta superaron los registrados en la capital provincial. El compromiso social evidentemente falló.

Foto: Federico Soto – RSM

Es por ello que desde el gobierno provincial ya analizan establecer restricciones que colaboren a evitar la circulación para evitar mayores contagios, como sucedía hace meses atrás. No se habla de toque de queda, ni fase 1, sino de un «Estado de alarma sanitaria», que comprendería en una prohibición de circulación y de realizar reuniones sociales entre la 0 y las 6 horas de cada jornada.

Se conoció a través de trascendidos que desde el Gobierno Nacional se habrían comunicado con el gobernador, preocupados por el brote de contagios registrados en las últimas semanas.

En San Martín de los Andes, más allá de lo que declaró el intendente Carlos Saloniti en la última reunión del Comité Operativo de Emergencia Municipal, no se conoce si habrán medidas nuevas, si se están barajando posibilidades para evitar que próximamente se deba elegir a quiénes darle o no un respirador en caso de necesitarlo. La situación es extrema en la región y los controles o no existen o dejaron de ser efectivos.

Tanto el Jefe de Zona Sanitaria IV, Néstor Sáenz, como el Dr. Juan Cabrera, indicaron en diversas notas en los últimos días que la situación es preocupante. Cabrera mismo explicó que «para parar esto tendríamos que cerrar todo por 15 días». Sáenz por otro lado indicó que «cuando quisimos cerrar por seis días casi tuvimos una pueblada».

Foto: Federico Soto – RSM

Saloniti en diciembre manifestó que el Hospital Modular iba a estar en funcionamiento el 2 de enero, sin embargo con casi 700 casos activos, aún no se construyó ni la platea de dicho hospital.

En Neuquén capital el intendente Gaido expresó: “Tengamos la oportunidad de pensar que, si no somos responsables, vamos a generar unas restricciones que no queremos”. En ese sentido detalló que es una preocupación por el incremento de casos. Pido responsabilidad a cada uno de los vecinos en las conductas para que sostengamos las aperturas, para que sigamos con esta actividad económica creciente y para que, rápidamente, podamos tener más oportunidades laborales que se han sido tan afectadas”, destacó.

Gutiérrez tiene un desafío importante por delante y es lograr que los neuquinos y los visitantes tomen conciencia que esto puede ser aún más grave. Cinco provincias ya han comenzado a implementar medidas de restricción frente al rebrote epidemiológico. Habrá que esperar cuál es la decisión del gobernador mientras las camas de terapia intensiva, según las autoridades sanitarias «ya comienzan a colmarse».