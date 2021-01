Comenzaron a aplicarse las nuevas dosis de la Vacuna Sputnik-V para el personal de Salud

Durante la mañana de este jueves se procedió a vacunar al personal de Salud tal como estaba previsto. Cerca de las 10 de la mañana en el Hospital Dr. Ramón Carrillo, al igual que la semana pasada, se comenzaron a aplicar las vacunas. «Viene realizándose con total normalidad el proceso vacunatorio», indicó el Jefe de Zona Sanitaria IV, Néstor Sáenz a RSM.

Foto: Leo Casanova – RSM

Se trata de la segunda tanda de 100 vacunas, de esta primera etapa de la vacunación al personal de la Salud en toda la provincia del Neuquén. Se da en el marco del arribo de unas 1800 dosis a la provincia.

Las vacunas arribaron hasta el Hospital Dr. Ramón Carrillo fuertemente custodiadas por personal de la Policía de Neuquén y el grupo GEOP. Una vez recibidas y tras chequear que se haya cumplido con la correspondiente cadena de frío, se procedió a realizar la aplicación a los profesionales de la Salud, de San Martín y Junín de los Andes.

En Neuquén capital también se procedió a realizar la vacunación en donde participó el gobernador Omar Gutiérrez. En ese sentido, el gobernador indicó que «la vacunación se lleva a cabo en forma simultánea en varias ciudades del interior de la provincia» y acotó el «agradecimiento a todo el personal de Salud. En esta primera tanda los intendentes no se pueden vacunar. No es que quiera o no quiera. No es su turno».