Se realizó la marcha para solicitar la absolución de los vecinos que evitaron un femicidio

Este lunes por la tarde, en la rotonda de calle Curruhuinca y avenida Koessler, vecinos se congregaron para marchar hasta la Plaza San Martín con un claro pedido: la absolución de Ricardo Flores, su hijo Ricardo Emanuel Flores y de Carlos Martín Ancatel. Los tres vecinos que se encuentran procesados por la Justicia tras haber sido acusados de haber causado la muerte de César Aguilera, cuando intentaba matar a su ex pareja.

Foto: Federico Soto – RSM

La marcha fue bastante emotiva, ya que participaron todos los protagonistas del hecho que aún conmociona a la ciudad. Tanto Bárbara Vázquez, Ricardo Flores (padre), Ricardo Flores (hijo) y Carlos Martín Ancatel, estuvieron junto a los vecinos marchando hasta la Plaza San Martín donde además tras llegar hasta allí se realizaron varios discursos.

Foto: Federico Soto – RSM

Foto: Federico Soto – RSM

Cabe mencionar que los tres vecinos trabajadores intervinieron el pasado 22 de diciembre cuando realizaban sus labores al escuchar los gritos y ver como el agresor golpeaba y apuñalaba a Bárbara Vázquez. Aguilera hirió a Flores padre y luego fue golpeado por Flores hijo y por Ancatel hasta fallecer en el lugar. El fiscal Maximiliano Bagnat consideró hubo un exceso en la legítima defensa de un tercero y acusó a los tres implicados.

Bárbara en la Plaza San Martín, expresó que estaba «eternamente agradecida por Ricardo padre, Ricardo hijo y Ancatel. Esa mañana aparecieron, estaban ahí en el momento justo para salvarme la vida. Ellos lo único que hicieron fue salvarme la vida. César estaba decidido a matarme, los que estuvieron ahí lo pudieron ver. Hubiese sido un número más si ellos no se metían».

Por su parte, Ricardo Flores padre indicó a RSM que «estamos viviendo algo que no esperábamos. Estamos queriendo salir de todo esta situación, porque uno no buscó vivir todo estoque nos está pasando. Vivimos algo que nadie quiere vivir, estas cosas así no se las deseamos ni a nuestros enemigos».

Este lunes, a Flores hijo y a Ancatel, se les venció la prisión domiciliaria impuesta por el lapso de 15 días por el juez Mariano Etcheto. En ese sentido, Flores comentó, «esperamos que puedan empezar a trabajar aunque sea. Es muy posible que yo me tenga que operar según me dijeron. Hay tres opciones donde me operarían; puede ser en Bariloche, Neuquén o Buenos Aires. Tengo una parada muy difícil, porque económicamente estamos complicados. Vamos a ver cómo costeamos todos los gastos, del abogado, los gastos médicos y de viaje».

Para finalizar, respecto a cómo viven esta situación su hijo y Ancatel, Flores manifestó que «ellos están tranquilos, no salieron a hacer nada malo. Fueron a trabajar como cualquier otro día. El destino nos puso en ese momento. Lo único que pedimos es que se haga justicia, no tenemos ninguna mancha, en cambio este hombre ya tenía antecedentes con sus otras parejas. Hoy podemos decir que Bárbara es parte de nuestra familia.»

La marcha convocada por distintas organizaciones sociales tuvo una importante cantidad de vecinos que participaron de la misma y otros que se sumaron con aplausos mientras recorrían la Avenida San Martín. El pedido fue uno solo: «SOBRESEIMIENTO A LOS IMPUTADOS».