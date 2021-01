¿Quiénes controlan que se cumplan las normas en las terrazas gastronómicas y que no hayan fiestas clandestinas?

En las últimas semanas tras la llegada de turistas y la implementación de las terrazas gastronómicas, el relajamiento hizo que las medidas de distanciamiento social, entre otras, dejen de aplicarse. Por otra parte son cada vez más frecuentes las fiestas clandestinas, ya sean en los campings, playas, casas privadas y/o miradores. Días atrás el intendente manifestó que personal de la Dirección de Bromatología se encuentra realizando los controles, sin embargo, ésta última no tiene injerencia en los espacios públicos. Ante esta situación, ¿quiénes deben controlar que se cumplan las medidas vigentes para evitar aglomeraciones y posibles contagios?

En comunicación con RSM, Rogelio Martínez, Director de Bromatología Seguridad e Higiene de nuestra ciudad, explicó cómo se manejan desde dicho departamento ante situaciones que se incumplen medidas vigentes, como en las terrazas gastronómicas y cuáles son los sectores donde ellos pueden controlar.

«A grandes rasgos el comportamiento de la gente y los comerciantes no es malo. Tenemos mucho acatamiento de las normas, más allá de algún descuido que no es adrede. Sin embargo hay quienes utilizan la viveza para transgredir alguna norma. Cuando se propuso lo de las terrazas gastronómicas, yo manifesté que me parecían muy lindas, pero más allá de que necesitan ser señalizadas para evitar algún incidente vial, no era el momento de aplicarlas. Esto debe estar organizado de alguna otra manera, por el momento de pandemia que estamos viviendo y porque se necesitan controles de diferentes cosas que ahora no se están aplicando», sostuvo Martínez.

El director de Bromatología fundamentó por qué no es el momento de aplicar esta actividad sin los controles necesarios. «Hay que tener activos los controles de tránsito, para evitar que la gente camine por la calle, porque además las veredas también están ocupadas con mesas y sillas. El sector de «Espacios Públicos», de la secretaría de Planificación, es quien debe controlar esto, por supuesto acompañados de la fuerza pública, porque convengamos que donde se encuentran a 40 personas consumiendo en la vereda, se hace difícil retirarlos con un solo inspector. Para dejar en claro, hay un área que debe controlar eso y no es Bromatología, sino Planificación. Para que no queden dudas, el control que llevamos adelante desde ésta Dirección, es sobre el horario de cierre y el cumplimiento de los protocolos establecidos dentro de los comercios», manifestó Martínez, quien agregó que se vienen realizando de manera periódica.

Además expresó que «el uso de los barbijos y el distanciamiento social en la vía pública debe controlarlo la Policía, el uso de mesas y sillas y el cumplimiento de las normas vigentes en las veredas debe controlarlo Planificación», instrumentando los elementos necesarios para llevar adelante dichos controles.

«Es imposible con seis personas poder realizar todos los controles que nos solicitan. Pretenden que vayamos a las plazas, playas, costas de los lagos, todos sectores que están fuera del ejido, cuando no entienden que fuera del ejido no tenemos jurisdicción. Cada uno debe hacer el trabajo que le corresponde y estaríamos mucho mejor. Esto es una cuestión de cuidarse uno mismo para poder cuidar al otro», indicó Martínez.

Para finalizar expresó lo que mucha gente viene sosteniendo, «policía, gendarmería, el resto de la fuerza pública no se detiene un solo momento en solicitar que se cumpla el solo hecho de la colocación del barbijo. Nosotros estamos saturados, haciendo hasta triple turno desde que comenzó esto. Cada secretaría debe arbitrar los medios para poder llevar adelante un control como debería hacerse».

Respecto a las fiestas clandestinas, Mauricio Troncoso, Director de Seguridad Ciudadana, expresó que «estamos trabajando para evitar que se sigan registrando este tipo de fiestas. Quienes tienen jurisdicción para controlar esto es la policía, si es dentro de un comercio nosotros como municipio intervenimos. Articulamos los medios necesarios para que el fiscal tome conocimiento de que hay una fiesta ilegal, después es la policía quien debe controlar esto».

«En las próximas horas estarán llegando a la ciudad más policías para hacer controles en la vía pública. Nosotros desde Seguridad Ciudadana articularemos los medios necesarios para controlar más de cerca algunos comercios en los cuales tenemos varias quejas. De la idea es sumar todas las instituciones para que sean efectivos, sumando además el tema de alcohol cero», finalizó diciendo Troncoso.