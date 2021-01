Mercedes Loncón, fue la primera en completar el esquema de vacunación de la Sputnik V

Mercedes es enfermera del hospital de villa La Angostura y el 29 de diciembre de 2020 fue la primera en recibir la primer dosis de la vacuna Sputnik V contra el Coronavirus. Ahora llegó hasta San Martín de los Andes para recibir la segunda dosis.

Foto Federico Soto RSM

La primera dosis se recibió con mucha alegría e incertidumbre por no saber si podía tener algún tipo de efecto adverso, en este sentido Mercedes aseguró a RSM que el proceso fue «espectacular, la verdad es que pensé que iba a tener las molestias típicas de todas las vacunas, dolor en el brazo, fiebre, dolor en el cuerpo y nada. Por suerte no tuve nada».

Ahora, con esta segunda dosis «vamos a completar el esquema que es lo que estabamos queriendo hacer» y después comienza «el proceso de crear inmunidad, así que estamos contentos». Tanto en San Martín como en Junin de los Andes y Villa La Angustura los casos están aumentando exponencialmente «es inmenso lo que nos está pasando en este momento», manifestó Loncón y ratificó que «en el pueblo estamos con un montón de casos positivos».









«La vacuna», explicó Mercedes, «es un método de promoción y prevención que hacemos desde el sistema de Salud, esto no quiere decir que no nos sigamos cuidando con el lavado de manos, con el barbijo, el distanciamiento social, no compartiendo cosas con personas que no sabemos con quien estuvieron».

Finalmente, la enfermera angosturense reflexionó «Creo que el tema de la vacuna es algo más sumado a lo que venimos haciendo hace diez meses y es fundamental que sigamos reforzando lo anterior».