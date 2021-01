Se burló en las redes por el uso del barbijo: «agradezca que vengo a gastar guita y reactivar la economía»

Mientras en toda la zona sur de la provincia se continúan contando los fallecidos y la gran cantidad de casos positivos de coronavirus, visitantes y residentes siguen haciendo caso omiso al uso del barbijo para evitar que se registran nuevos contagios.

Foto: Federico Soto – RSM – Archivo

En las calles sanmartinenses, como así también en playas y comercios, se pueden observar cómo aún se desobedecen los protocolos establecidos y los pedidos de las autoridades para respetar el distanciamiento y el uso de barbijos entre otros.

En las últimas horas causó gran indignación en las redes el posteo de un joven turista en la red social Twitter, cuando manifestó que se encontraba paseando por las calles de nuestra ciudad haciendo caso omiso al pedido del uso del barbijo.

«Caminando por San Martín de los Andes ya dos veces me dijeron que me ponga el barbijo en la calle. Señora, agradezca que vengo a gastar guita y reactivar la economía y deje de romper las pelotas», escribió el joven. Detrás de dicho tuit los comentarios criticando tal actitud no se hicieron esperar.

Caminando por San Martin de los Andes ya dos veces me dijeron que me ponga el barbijo en la calle. Señora, agradezca que vengo a gastar guita y reactivar la economia y deje de romper las pelotas. — Viejo Carcaman ✈️ (@T__ono) January 25, 2021

Cabe mencionar que actualmente en toda la región sur de la provincia de Neuquén, el sistema sanitario está al borde del colapso. En nuestra ciudad la cantidad de personas fallecidas desde el comienzo de la pandemia ya suman 33, mientras que los casos activos hasta este miércoles alcanzaban los 984, según Zona Sanitaria IV.

Desde el 1° de diciembre que se abrió la temporada turística, tanto en San Martín, Junín de los Andes y Villa La Angostura los casos positivos de coronavirus se multiplicaron en gran medida.