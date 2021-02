En el aniversario de San Martín de los Andes, Hernando Toribio fue destacado en el diario Río Negro

En una nota publicada por el 123° aniversario de San Martín de los Andes, el diario Río Negro destacó los 30 años de la distribuidora Caleuche en la ciudad. «Una empresa familiar con fuertes lazos con la comunidad. Un caso que representa el empuje empresarial local» se indica en la nota.

“Empecé a trabajar a los 13, vendiento cosas en la calle, en los semáforos. El estudio no era lo que más me gustara, pero terminé la escuela primaria. Desde chico me inculcaron la cultura del trabajo y yo, de alguna manera, también lo hago con mis hijos y con mis empleados que también son parte de mi familia”, comenta Toribio.