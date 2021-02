Camping Filo Hua Hum, el lugar ideal para descansar en familia

En una temporada marcada por la pandemia de Coronavirus, con restricciones para viajar y algunos miedos, el camping Filo Hua Hum es un manantial de paz y tranquilidad ideal para disfrutar en familia. Sus dueños, Nora y José Luis hace 20 años que llevan adelante este proyecto acompañados por sus hijos.

Leonardo Casanova – RSM

El camping de Filo Hua Hum está rodeado por toda la belleza y majestuosidad del paisaje patagónico que invita a disfrutar de la naturaleza y a relajar después un año duro. Ideal para pasarlo en familia, es uno de los campings más frecuentados es por eso que Nora explicó a RSM, “siempre les decimos a los pasajeros que reserven con tiempo porque a lo mejor internet no funciona o no llegamos a contestar las reservas en el día” y resaltó que “es importante que no se vengan sin reserva”.

Además de las playas, los trekkins y la pesca en el camping se pueden encontrar un montón de cosas ricas hechas por ellos mismos como dulces artesanales, pan, medias lunas y alfajores de maicena “este año aprovechamos la cuarentena, pero siempre hacemos dulces y conservas con la fruta que cosechamos acá y algo que traemos del Bolsón”, aseguró Nora y agregó “todo es preparado por nosotros”.

El lago Filo Hua Hum es un miniparaíso para el amante del bosque, el verde, la tranquilidad y la pesca “tenemos gente que hace muchísimos años que viene, que reserva su parcela en septiembre, octubre para venir a acampar y se llevan su producción de dulces para todo el año”, contó Nora.

A solo 60 kilómetros de San Martín de los Andes. Es un excelente lugar para pasar el día, alojarse o acampar, en una de las 28 parcelas, junto al espejo de agua transparente. También se puede optar por uno de los cinco dormis que tienen capacidad para tres pasajeros.



Leonardo Casanova – RSM

Leonardo Casanova – RSM

Leonardo Casanova – RSM

A partir de las 11 de la noche el silencio es absoluto, solo se escucha el sonido de la naturaleza, en este sentido Nora aseguró que “la mayoría son familias con chicos pequeños que vienen en busca de tranquilidad”. Es por eso que cuando ingresan los compistas al lugar “somos muy claros y les explicamos que este es un lugar para descansar donde no se permite ni música, ni generadores” manifestó.

El lago Filo Hua hum es un lugar muy elegido por los amantes de la pesca pero también se puede disfrutar de las extensas playas o de los trekking de la zona. Por un lado está el Escalonado, una caminata que “haciéndola tranquilo lleva unas seis horas ida y vuelta”, afirmó José Luis. Por otro lado, «está La Escuadra, las dos sendas están marcadas por Parques Nacionales” aseguró.





Leonardo Casanova – RSM



Para llegar a este paraíso hay que alejarse del camino de los Siete Lagos, por la ruta 63, hacia el paso Córdoba, camino a Confluencia y a Bariloche, y 30 kilómetros de ripio después, una señal del Parque Nacional Lanín indica el acceso al río Filo Hua Hum y más allá, al lago.

El lugar cuenta con baños, fogones, proveeduría, restaurante y wifi. Para consultas y reservas se puede escribir a noramalen@hotmail.com o por en Facebook se los encuentra como Camping Filo Hua Hum.