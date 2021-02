El MPN comenzó con la campaña para que un neuquino llegue al Congreso de la Nación

Se trata del ex legislador provincial y actual miembro del Consejo de la Magistratura, Claudio Domínguez. En las redes ya comenzaron a lanzar la campaña donde referentes y funcionarios del Movimiento Popular Neuquino, expresaron su apoyo.

Vale aclarar que Domínguez fue director de Defensa Civil durante el primer gobierno de Jorge Sapag e ingresó a una banca en la Legislatura en 2011 por el MPN, como parte del llamado «cupo joven». Renovó su cargo como diputado provincial cuatro años después, pero no completó el mandato. En marzo de 2019, renunció a la cámara legislativa para asumir como miembro del Consejo de la Magistratura de Neuquén, lugar que ocupa hasta hoy.

El 2021 es un año electoral y la danza de nombres recién comienza. Son tres las bancas que se renuevan por Neuquén en la Cámara de Diputados de la Nación. Alma Sapag (MPN), David Schlereth (Juntos por el Cambio) y Alberto Vivero (Frente de Todos), son los legisladores que terminan su mandato. Será la primera elección para disputar bancas en el Congreso tras el fallecimiento del principal rival del oficialismo provincial, Horacio Quiroga.

En las últimas horas, decenas de militantes y referentes del MPN compartieron fotos junto al integrante del Consejo de la Magistratura e hicieron explícito su respaldo para que ocupe una banca en la Cámara Baja a partir de diciembre. Entre otros, recibió el apoyo del actual subsecretario de Espacios Verdes del municipio de Neuquén, Fabián Heuberger, y la agrupación partidaria «Fuerza Neuquina».

Domínguez no es un dirigente de bajo perfil, de hecho protagonizó resonantes discusiones con el ex secretario de Seguridad de Sapag, Guillermo Pellini, el ex intendente capitalino Horacio Quiroga y diputados de bloques opositores como Rodolfo Canini (MUN) y Raúl Godoy (FIT). La última polémica que lo tuvo como protagonista fue en agosto del año pasado, cuando mantuvo un fuerte cruce con su par del Consejo de la Magistratura, Marcelo Inaudi.

En las redes ya figura un importante cartel con el sello del partido provincial llevando el diseño distintivo de la lista Azul del MPN, la agrupación que tiene como principal referente al gobernador Omar Gutiérrez.

Por ahora no hay declaraciones del dirigente político sobre su postulación, pero se espera que en los próximos días la campaña comience a tener la voz de los protagonistas.