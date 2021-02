Los Padres Organizados se reunieron con las autoridades locales para reiterar su pedido de regresar a las aulas

La incertidumbre del regreso a las aulas en el ciclo lectivo 2021 continúa latente. Padres Organizados, emitió un comunicado al respecto de la última reunión que mantuvieron con las autoridades locales donde manifestaron su preocupación ante la falta de certezas a pocos días de la fecha indicada por el gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutirrez.

Foto ilustrativa

El viernes 12 de febrero los Padres Organizados se reunieron con miembros del municipio a cargo del mantenimiento escolar, con la Defensora del Pueblo, el CoCoNaf, la Comisión Educativa del Concejo Deliberante y la supervisora de Educación media para saber si están dadas las condiciones para el inicio del ciclo lectivo. También estaba convocada Sandra Tous por Distrito Escolar pero no se presentaron.

En este sentido expresaron que “el municipio dice esta al día con el mantenimiento escolar que le compete”. Cabe recordar que Soledad Mora, secretaria general de Aten San Martín de los Andes en una entrevista con RSM aseguró que las condiciones edilicias no eran las adecuadas y que “hoy no tenemos las garantías necesarias en relación a las condiciones de mantenimiento, infraestructura, seguridad e higiene necesarias para garantizar una presencialidad segura”.



Por otra parte, los Padres Organizados contaron que Esc. Nº 5, edificio donde también funciona el Jardín N° 12 y la Esc Nº 86, por el momento no podrán iniciar las clases debido a que debe realizarse en el lugar una obra grande de gas que implica una licitación pública “y mucho tiempo de trámites y obra”. Además explicaron que desde la municipalidad “están por realizar un convenio Municipio y Provincia para acortar los tiempos de la misma”. Al consultarles a las autoridades si se está buscando otro lugar para garantizar las clases en esas escuelas, la respuesta fue que no.

Según plantearon en su comunicado los que si se sabe es que “los Jardines de infante, aunque tienen edificios en condiciones, no van a empezar. Tampoco la escuela de educación especial, ni la de música, el Ciart y tampoco hay información de cuándo será” el inicio de actividades.

Uno de los reclamos que hicieron fue que no están abiertos los Consejos de educación ni las escuelas cabeceras por lo cual no hay adonde dirigirse para realizar consultas. Al mismo tiempo remarcaron que “no está previsto el transporte público” teniendo en cuenta que por los protocolos sanitarios la cantidad de pasajeros que pueden transportar es mucho menor a la de otros años.

Otra de las inquietudes que los Padres les presentaron a las autoridades locales es como se van a cubrir las licencias pedidas por auxiliares de servicio y docentes, la respuesta fue que “aún no saben si los van a cubrir”. El año pasado con la pandemia y las clases virtuales muchos de los puestos no se cubrieron.

Como cierre de la nota publicada en sus redes sociales, los Padres Organizados aseguraron que “las decisiones se toman en el Ministerio de Educación Provincial, la Ministro Storioni es la responsable del NO regreso de cientos de niños y adolescentes en nuestra localidad y en la provincia. No hay voluntad política de iniciar la presencialidad”.

El viernes 26 de febrero hay convocada una nueva reunión en el Palacio Municipal a las 10 de la mañana, con los mismos participantes. En este sentido los Padres reiteraron la invitación a los representantes del Distrito Escolar que no participaron del último encuentro.