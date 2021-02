Este fin de semana se disputó la primera fecha del Torneo de Fútbol Femenino

Este fin de semana se desarrolló la primera fecha del Torneo de Fútbol Femenino «Guillermo Olarán» en la cancha de El Arenal con participación gratuita. De los 6 partidos jugados resultaron ganadores Covisal, Frontera y Trahunco, el sábado y El Arenal, Embajadores y Vélez el domingo.

1ra Fecha del Torneo de Fútbol Femenino – Foto: Leo Casanova – RSM

En los partidos disputados el sábado Covisal le ganó 4 a 3 a Real Maipú «B», Frontera venció a Chacarita 6 a 0, y Trahunco le ganó 6 a 1 a Las Águilas. El domingo, El Arenal le ganó 5 a 3 a Empleados de Cerro Chapelco, Embajadores venció a Real Maipú «A» 4 a 1 y Vélez le ganó a Barrio 5 a 2.

La próxima fecha se desarrollará este fin de semana. El sábado se enfrentan Real Maipú «A» y Real Maipú «B», Águilas y Vélez, y Frontera y El Arenal. Por su parte, el domingo los partidos serán: Covisal vs. Embajadores, Trahunco vs. Barrio, y Chacarita vs. Empleado de Cerro Chapelco.