Remo de travesía un deporte olímpico con grandes beneficios para la salud

El de remo de travesía es un deporte olímpico que cada día suma más adeptos y en San Martín de los Andes se lo puede practicar desde los 11 años. Tiene grandes beneficios para la salud y no tiene límite de edad por tratarse de un deporte de bajo impacto. Bebe OConnor, está a cargo de esta actividad y en diálogo con RSM aseguró “lo estamos haciendo a nivel salud”.

Foto: gentileza

No solo es divertido y se puede hacer durante todo el año, sino que además ayuda a mejorar la salud: “El remo de travesía lo que genera a nivel físico es corrección postural, gran capacidad aeróbica y es un deporte que se trabaja en conjunto o de manera individual”, explicó Bebe.

No hace falta tener experiencia previa “arrancas de cero con un curso introductorio y y después hacemos entrenamiento para la salud durante todo el mes”. Lo lindo de esta actividad, contó Bebe, es que “pueden hacerlo chicos desde los 11 años en adelante y no tiene un límite. Se puede practicar todo el año, son botes muy seguros que no se dan vuelta y te permiten remar en invierno tranquilamente”.

Para realizar la actividad no es necesario tener el equipo, “en las escuela tenemos todos los materiales que se necesitan. Solo se tienen que acercar y aprender”, remarcó y detalló que “estamos saliendo todos los días por la mañana a eso de las 9.30, 10y después vamos viendo los horarios según cada alumno”.

Los lugares que recorren son increíbles, impagables. “El remo tiene eso, que te permite llegar a esos lugarcitos a donde no llegas en auto o que necesitas de muchas horas de caminata. Con el remo llegas más rápido y te permite disfrutar del entorno que tenemos en San Martín de los Andes”.

Foto: gentileza

También se hacen excursiones dentro de todo el Parque Nacional Lanín, Bebe es guía habilitado y lleva a turistas y locales a recorrer las maravillas del Parque. “Las guiadas más cortas son de unas tres horas, salimos remando desde la cabecera del lago Lácar hasta la Islita, por ejemplo que es un clásico. Se rema una hora, se descansa, se hace un picnic y después volvemos. En este caso no hace falta experiencia previa”.

Para los más experimentados hay salidas de varios días que van de una noche hasta cinco, seis donde hay toda una logística preparada, para trasladar las carpas, la comida y todo lo que se necesita. En este caso hacemos Huechulafquen, Paimún, Lácar – Nonthue, Queñi, Meliquina”

Para conocer más y comenzar a practicar este deporte se puede llamar al 2944554713 o escribir a bebeoconnor@patagoniarowin.com