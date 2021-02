Vecina consultó por teléfono para realizar un trabajo y le respondieron con un mensaje provocador

Una vecina de nuestra ciudad que precisaba reparar un desperfecto en un baño, solicitó como es de costumbre, el teléfono de algún trabajador que entienda sobre el tema. Pero el gasista en vez de responderle por el trabajo consultado, le envió un mensaje provocador.

«Le mandé un mensaje a un gasista que me habían recomendado y como no me contestó nunca llamé a otro. Resulta que recién por la noche me contesta y me mandó un mensaje que nada que ver. Decía que no había podido venir a mi casa, que estaba con muchas cosas, pero si yo quería me podía hacer «otras cosas»«, indicó la mujer.

Mientras aún la sociedad se encuentra sensible por las noticias donde las mujeres son acosadas, perseguidas, abusadas y asesinadas, la vecina envió a la redacción de este diario un mensaje.

«Basta de matarnos.

Basta de acosarnos.

Observen las capturas de pantalla de este diálogo: no podemos permitir que nos sigan acosando con mensajes misóginos, con discursos que continúan reproduciendo todos los días la violencia de género y el rol dominante de los hombres que se creen con el poder impune para ejercer este tipo de actos que hay que denunciar. Decimos BASTA.

Este sujeto es plomero gasista y dice: “Estoy con muchas cosas. No puedo ir a hacer el trabajo. Pero otra cosa si vos keres puedo.” BASTA.

No nos callamos más.

Nos tenemos y cuidamos entre nosotras».





«En estos momentos una se siente tan vulnerable que da tanta impotencia que está bueno no callarnos más», explicó la mujer.