Padres Organizados: «repudiamos el accionar del Ministerio de Educación de de Neuquén y el Gobierno»

Falta menos de una semana para que comience el ciclo lectivo y todavía hay más dudas que certezas sobre cómo será el año escolar. Si se vuelve a la presencialidad, si seguirá la virtualidad o si se combinaran ambas modalidades. Por lo pronto, Karina Suarez, Directora General Escuelas Privadas de la provincia de Neuquén informó a los directivos de los Jardines de infantes privados que no está aprobado el protocolo para el inicio de clases.

Es decir, que el próximo 3 de marzo los niños que concurren al Jardín en establecimientos privados no comenzaran las clases presenciales. En ese mismo mail, explicó que actualmente “se encuentran trabajando un “Protocolo para Nivel Inicial” en atención a las particularidades propias de la primera infancia. Razón por la cual, al no tener aprobado un Protocolo para el Nivel, no se están dadas las condiciones para el inicio de clases presenciales en dicho Nivel”.

En comunicación con RSM, Pablo uno de los miembros de Padres Organizados, manifestó que no serán los únicos que no inicien en la fecha prevista. “Tampoco van a empezar los alumnos de la EPET Nº 12, ni los del CEPEM 13. Está claro que no va a haber un inicio de clases porque no está abierta la escuela de cabecera y hay cargos sin cubrir”. Mientras tanto, Aten se reunió en una nueva mesa de negociación para escuchar la propuesta del gobierno y debatir el día 26 en asamblea si aceptan o no.

Además, Pablo expresó “Aten no llegó a un acuerdo, todavía se está discutiendo quien tiene que tomarle la temperatura a los chicos, si los auxiliares de servicio o los docentes. Y por otro lado, Storini le pasa la pelota a cada director diciendo que son ellos los que saben cómo son las instalaciones, que capacidad tienen, etc. Pero los directores no quieren hacerse cargo porque eso le corresponde al Ministerio.

Con este panorama, lo que se estima es que el comienzo de las clases será virtual para las escuelas públicas y presencial para las escuelas privadas. En algunos casos esperan poder volver de manera escalonada durante el mes de marzo mientras que en otros todavía aguardan que se le asignen los cargos a los puestos que están vacantes.

Por su parte los Padres Organizados de toda la provincia repudiaron lo sucedido y enfatizaron “como familias afectadas por las medidas establecidas en el día de la fecha repudiamos el accionar del Ministerio de Educación de la Provincia de Neuquén y el Gobierno de la misma, lastimando el derecho a la educación presencial y a la salud psíquica y física de los Niños, Niñas y Adolescentes. Demandamos a las autoridades se retracten en este comunicado”.