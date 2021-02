Vidas Literarias: María Martha Paz y las historias lúdicas

Este sábado 27 de febrero, la escritora local María Martha Paz presenta su nuevo libro, Hilos, en la Plaza Sarmiento. RSM aprovechó la ocasión para charlar con ella y conocer su historia.

Es un hermoso día de sol y María Martha llega a la entrevista con una sonrisa inquieta y contagiosa, lista para que hablemos de libros y recuerdos. Nacida en Buenos Aires, vivió allí hasta el 2004, cuando se mudó con su familia a Bariloche buscando una vida más segura y saludable. En el 2006 llegó a San Martín de los Andes, lugar que desde entonces es su hogar.

Fotos: Leonardo Casanova

Docente de profesión, ejerció como maestra de inglés y castellano en primaria y jardín desde los 19 años. Además tuvo su paso por la carrera de Letras: «Siempre me gustó leer. En jardín mi maestra me regaló El Cascanueces ilustrado, que me dejó un recuerdo muy lindo. Después empecé con toda la colección amarilla de Robin Hood. Amaba el Mago de Oz, tengo la imagen de estar tirada en el patio, en el calor de Buenos Aires, leyéndolo. En cuatro días lo había terminado.»

La semilla del interés por la literatura ya se había plantado: «En casa siempre hubo libros porque durante un tiempo mi papá se dedicó a venderlos. Y siempre me gustaron mucho los idiomas. Desde los 10 años empecé a estudiar inglés, después tuve francés en el secundario y Latín en Letras. Me encanta la filología de las palabras.»

Enamorada de la escuela, María Martha cuenta que es el ámbito que marca su vida: «Me gusta estar ahí, el contacto con los chicos, las clases, todo lo que se da en ese lugar». También marcó el inicio de su escritura: «Empecé a escribir en quinto grado, a partir de una composición que había pedido una maestra y después, encantada, lo puso en la cartelera. A partir de ahí seguí escribiendo pero sin mostrar mucho. Cuando llegué acá empecé a participar en los concursos del Centro Editor Municipal, donde recibí una mención y un premio.»

Además de enviar textos a concursos, María Martha escribió durante un tiempo en la revista La voz de los Andes, encargándose de la sección social. Ciclopes del mar fue su primer novela, publicada por La grieta en 2015. Luego, en 2017, salió su segunda novela: Ella sabe, una ficción basada en un hecho local, donde se juega con una multiplicidad de voces.

A partir de ahí María Martha se dedicó a la literatura infantil. Empezó a escribir Sueños enredados en 2017, un proceso que llevó más de un año y cuenta la historia de un grupo de chicos a quienes los sueños se les mezclan a partir de un sismo. «Fue un libre que creció de a poco. Con el tiempo le agregamos una bolsita con atrapasueños y cuadernillo. El año pasado la editorial lo presentó al Plan Nacional de Lecturas y salió elegido por la provincia de Neuquén. Este año parece que va a estar en todas las escuelas del país.»

Un camino y un secreto, que vino tiempo después, cuenta, con múltiples posibilidades, una nueva versión de Hansel y Gretel. «Con este libro hacemos talleres en las escuelas, cuando nos invitan. La idea siempre es plantear muchas preguntas con los chicos y trabajar sobre eso.»

Este sábado se presenta Hilos, una historia sobre migraciones: «Habla de un chico que va de la casa de su mamá a la de su papá con una mochila de la que cuelga un hilito. Después aparece una abuela que emigra de Italia. Las preguntas que surgen son en relación a cuál es tu casa, o cuál es tu país. Yo no creo en dejar mensajes en los libros o en la literatura moralista. En mis libros no hay respuestas pero sí muchas preguntas de las que surgen posibilidades.»

La presentación será a las 18hs en la glorieta de la Plaza Sarmiento, donde además se hará una intervención artística.

Junto a Sabina Nó, diseñadora de sus libros, María Martha ganó la beca del Consejo Federal de Cultura, para realizar un proyecto en el que harán libros para bebés con canciones de cuna en Mapudungun: «La idea es grabar a abuelas cantando esas canciones en lengua mapuche y que quede ese registro sonoro junto a las ilustraciones de artistas locales. El libro tendrá codigos QR para poder escuchar esos audios.»

El proyecto se llama Todas las abuelas cantan a sus nietos y es en el que María Martha y Sabina trabajan actualmente: «Creo que todos seríamos más felices si creciéramos con alguien que nos cuide cantando. La idea es registrar esas voces para que no se pierdan porque si desaparece un idioma desaparece una cultura.»

Cuando habla de sus libros María Martha se expresa como una madre con sus hijos: «Yo los acompaño desde el inicio hasta donde lleguen. Con Hilos queremos ir a las escuelas y hacer talleres tratando este tema de unir dos mundos, relacionando la virtualidad con la vuelta a la presencialidad.»

Ella se ríe y contagia su alegría recordando todo el camino recorrido y todos los lugares a los que llegará con sus libros. La literatura es eso, la posibilidad de las mil vidas y la aventura constante de descubrirlas.