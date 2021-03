Inicio de clases, paro y movilización en San Martín de los Andes

La vuelta a clases presenciales se está haciendo realidad en muchas partes del país, en Neuquén por otra parte la historia es diferente. El conflicto entre los docentes y el gobierno provincial continúa y hoy comienzan las medidas de fuerza de Aten que convocó a paro por cinco días luego de la última propuesta que le hizo Educación. RSM dialogó con Soledad Mora para conocer más sobre los reclamos.

Foto archivo: RSM

Entre los principales reclamos del gremio se encuentran la falta de mantenimiento de muchas escuelas, no contar con elementos de bioseguridad, los cargos docentes que no se ocuparon durante el ciclo lectivo 2020 y la actualización salarial. En este sentido Soledad Mora, Secretaría General de Aten San Martín de los Andes, expresó a RSM “Tenemos alrededor de 40 cargos de maestra de cargo sin cubrir, alrededor de 20 cargos de maestras de sala y preceptoría y 20 cargos en el nivel medio. Son muchas horas cátedra sin cubrir”.

En muchos establecimientos a la falta de docentes se le suma la de auxiliares de servicio “esto ha sido una problemática que arrastramos desde el 2020 cuando se limitó el funcionamiento de las escuelas cabecera y se impuso un sistema de designación a través del portal único docente que claramente no dio los resultados esperados en cuanto a la cobertura de los cargos”, aseguró Mora.

Tras la última propuesta del gobierno neuquino Aten ratificó “el no inicio del ciclo lectivo y paro por cinco días, desde el 03 al 09 de marzo”. Además, este miércoles se movilizaran a las 10.30 horas desde la rotonda de la YPF en reclamo de una propuesta salarial acorde “seguimos exigiendo todas las medidas de seguridad, higiene y sanitización en nuestras escuelas a fin de garantizar la PRESENCIALIDAD SEGURA que requiere la nueva realidad de nuestras escuelas. La escuela que no reúna esas condiciones no se abrirá a la presencialidad”, manifestaron.

Muchos niños y adolescentes regresarán hoy a las aulas, con protocolos, distanciamiento y muchas ganas de reencontrarse con sus amigos y compañeros. Pero también habrá muchos que comiencen el ciclo lectivo desde la virtualidad debido a que no todas las escuelas están en condiciones de abrir sus puertas y recibir al alumnado.

Desde enero se están realizando tareas de mantenimiento en las instituciones educativas de la ciudad “se comenzó con las tareas básicas de desmalezamiento, limpieza de tanques y fumigación pero en relación a las tareas de mantenimiento son muchas las escuelas que no tienen todos los trabajos realizados”, detalló y agregó “después de un año donde las escuelas no recibieron ningún mantenimiento es mucho el trabajo que hay que hacer y muchas escuelas no van a poder regresar a la presencialidad”.

Foto ilustrativa

Para volver a las aulas es necesario que se cumplan los nuevos protocolos, los cuales exigen mayores medidas de seguridad. La desinfección continúa, la presencia de alcohol y los elementos de bioseguridad para los trabajadores. En este sentido, Soledad expresó “estamos exigiendo que lleguen los elementos de bioseguridad necesarios y que se pueda dar una respuesta integral a nuestras demandas. Lo que estamos planteando no es solo la recomposición salarias, sino la necesidad y la importancia de poder acceder a nuestras fuentes de trabajo que es un problema que tuvimos durante todo el año pasado”.