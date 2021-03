La EPET 21 tiene 4 cursos sin designación de cargos y casi 100 alumnos no pueden empezar a cursar

Padres de alumnos de la EPET 21 están haciendo circular una nota dirigida a la directora del Distrito Escolar IX, Sandra Tous, expresando su preocupación porque al día de hoy no están creados los cargos, las horas ni se han determinado la cobertura para los cursos 2°E, 3°D, 4°C y 6°B. En la nota explican que durante el año 2020, «más allá de la virtualidad hubo cargos que ni siquiera se publicaron, otros que no fueron publicados y otros no tienen docentes».

En este sentido, los padres explican que «más allá de los tiempos burocráticos y la falta de inversión que viene demostrando el sistema educativo en los últimos años, estas condiciones no deberían nunca llegar al límite de coartar ni restringir el derecho de los estudiantes».

A través de la nota se exige, resguardándose en el cumplimiento de la ley 2303, que tiene por objetivo la protección integral del niño y del adolescente como sujeto de derecho, la creación de los cargos correspondientes a la totalidad de las materias.