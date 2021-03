Tras liberar al abogado defensor se entregó el secuestrador acusado de violación

En la ciudad de Zapala la tensión duró hasta la tarde de este viernes en el que el secuestrador se entregó tras firmar un acta de doce puntos, previo a la liberación del abogado defensor. Los puntos más importantes fueron que se garantice la custodia a la casa de los padres y su integridad física ; que se gestione una nueva Cámara Gesell; se lo aparte al fiscal del caso; y que se investigue una denuncia por desmanes en la casa de los padres.

Foto: Gentileza Gimena Salinas

Adrián Villar cumplió casi 10 horas con el defensor oficial de Zapala, Pablo Méndez atado a una silla y retenido como su rehén, en reclamo de que revisen su condena por abuso sexual contra una menor de edad. Además una mujer fue su cómplice dentro de las oficinas judiciales.

Al salir Méndez, que estuvo marrado en una silla por varias horas, alcanzó a contar que lo que le decía el secuestrador. «Me decía que no reaccionara mal, que no me iba a pegar», se alcanzó a escuchar que le contaba a sus familiares.

Antes de entregarse el condenado por abuso sexual pidió disculpas al abogado y a su familia por lo ocurrido desde media mañana en Zapala.

«Esto fue fruto de un trabajo paciente, medido y profesional durante la negociación. Lo más importante es que tanto el defensor público como el hombre que mantenía esta situación salieron ilesos», sostuvo el fiscal general José Gerez en una rueda de prensa en las inmediaciones del lugar.

«Se acordaron varios puntos, algunos se garantizó, otros se tomó el compromiso. Se trazó una estrategia, un plan que se fue cumpliendo y derivó en el éxito de las negociaciones y el final de esta historia», recalcó.

Foto: Gentileza