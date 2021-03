San Martín de los Andes tendrá en marzo su feria de la cerveza artesanal

Ya funcionan desde hace tiempo la feria de artesanos, la de productores locales y el paseo gastronómico en la costanera de la ciudad. Se han realizado eventos deportivos y culturales, todo con los protocolos correspondientes. Es el turno ahora de los productores de cerveza artesanal de la región que tendrán su encuentro del 19 al 21 de marzo, cuando se realice “San Martín de los Andes Parque Cervecero”. Incluirá acciones en dos calles laterales a la plaza, promociones en bares y platos especiales elaborados en distintos restaurantes de la localidad.

El evento tendrá su momento de encuentro con productores de cerveza artesanal y degustaciones los días sábado 20 y domingo 21 de marzo, de 16 a 23 horas, en las calles laterales de la plaza San Martín, en pleno centro de la ciudad. Allí estarán presentes las cervezas Fantasma, de Aluminé, Malleo, Fenris, Mükur y Kraft Brewers, de San Martín de los Andes, Nuske, de Meliquina, Epulafquen, de Villa la Angostura, Mesta Nostra, de Buenos Aires, Enkidu, de Junín de los Andes, Blest y La Cruz, de Bariloche. En el paseo las cervecerías estarán acompañadas por distintos food trucks que ofrecerán comidas para todos y bebidas sin alcohol, para los acompañantes y conductores designados.

Ya se puede adquirir el vaso del evento (un eco vaso coleccionable en el que se harán las recargas durante la feria) y anotarse en alguno de los horarios de visita al circuito cervecero, para asegurarse el lugar, a través de hookau.com o descargando su App. Los protocolos llevan a tener horarios y cupo de visitantes por turno, para cuidarnos entre todos. También, para ello, a través del sistema Ditech (detección inteligente de temperatura corporal humana), PTP estará controlando, prácticamente sin demoras, la temperatura a los ingresantes al evento. Habrá alcohol en gel en los espacios, uso de barbijo y la promoción de los pagos a través de los teléfonos celulares para evitar colas, manipulación de efectivo y aglomeraciones, y brindar un mejor servicio a los asistentes, entre otras medidas tomadas.

El Parque Cervecero tendrá otros puntos de encuentro en la ciudad. Por ejemplo, las cervecerías Clover, Fassbier, El Regional, Spot, Wemul y el Bar de Tapas, ofrecerán un 2×1 a los que asistan con el vaso del evento durante esos días. También, del 19 al 21 de marzo, habrá restaurantes que ofrecerán a sus comensales platos elaborados especialmente con cerveza artesanal para el evento. Hasta el momento serán de la partida La Vieja Tasca, Pizza Bar, Torino, Otto Resto Bar, The Corner, Piedra Buena y By the Way.

San Martín de los Andes, Parque Cervecero, es un encuentro abierto para descubrir y poner en valor la cerveza artesanal que se produce en nuestra región. Es organizado por Identidad Sur en alianza con la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de la ciudad y con el apoyo de la Secretaría de Turismo y la participación de otras áreas del municipio. Cuenta con los protocolos aprobados por la Zona Sanitaria IV, el acompañamiento en la seguridad de PTP, y de hookau.com en el avance hacia el uso de la tecnología para informarse, anotarse y comprar los productos del encuentro.

Se trata de un evento que se realiza un año después de la fecha prevista, ya que fue pospuesto al inicio de la pandemia. Pero que, protocolos y tiempo mediante, podrá llevarse a cabo para alegría de los amantes de la cerveza artesanal, que podrán conocer los diferentes estilos y compartir con amigos. ¡Salud!