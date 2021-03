Adelina del Carmen Vázquez: Mujer Destacada 2021

Enfermera de profesión, Adelina dedica su vida al cuidado de los otros hace más de 30 años. Hoy será premiada como Mujer Destacada del año, en el marco de los premios que otorga la Subsecretaría de las Mujeres, dependiente del ministerio de Ciudadanía. Ayer por la tarde, RSM charló con ella para conocer cómo transita este grato momento.

«No me lo esperaba. Yo siempre hice mi trabajo con mucha pasión, porque me encanta, pero nunca pensé que alguien se fijaba en eso, que se daban cuenta de lo que hacía», dijo Adelina Vázquez ayer por la tarde, en comunicación con RSM Radio. De camino a Neuquén, paró un ratito para contar cómo le comunicaron el premio y qué se siente tener una profesión amada por 35 años.

«En un momento me llamó Emilia Otharan para contarme que estaba la posibilidad de la nominación, junto a otras chicas del pueblo. Hicimos una entrevista y me pidió una foto. Después, cuando me dijo que había ganado, me emocioné mucho. Yo hago mi trabajo con amor desde hace muchísimos años pero no pensé que se viera así. Soy un poco secota, viste, y ahora con todo lo que nos ponemos por protocolo casi ni se nos ve. Es difícil acercarse al paciente cuando no podés mostrar una sonrisa.»

Sin embargo, el trabajo de Adelina dejó muchas marcas en sus pacientes y compañeros de trabajo: «Me empezaron a llegar muchos mensajes hermosos de personas que había atendido, acordándose de mí. Mis compañeros son mi familia también. En este tiempo de pandemia nos cuidamos mucho unos a otros, nos contenemos. Nosotros no tenemos asistencia psicológica, nos tenemos a nosotros mismos. Cuando me contagié, la verdad que la pasé muy mal, pero ellos estuvieron siempre y eso fue una gran ayuda.»

El acto de entrega se realizará durante la mañana de hoy, de forma presencial en el Ministerio de las Culturas. Sujeto a protocolo sanitario, el encuentro solo contará con el espacio para que cada premiada pueda tomar la palabra y reflexionar en torno a su labor realizada.

Este homenaje tiene como fin reconocer el trabajo de mujeres que rompieron con los estereotipos de género. Las nominaciones se realizaron mediante instituciones y organismos de cada localidad, elegidas en última instancia por la Subsecretaría de las Mujeres y el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Genero de la Universidad del Comahue.