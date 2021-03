Inicio de clases: «Estamos hablando de más de 120 chicos que no tienen docente”, manifestó Matías Lavandeyra docente de la Escuela 274

Durante la mañana del jueves RSM Radio se comunicó con Matías Landeyra, docente de la escuela 274 y consejero escolar de ATEN. Actualmente, en la institución hay 125 alumnos que no tienen maestra asignada para poder dar inicio al ciclo lectivo 2020, a esto se suman cuestiones edilicias y la falta de insumos de limpieza para mantener el establecimiento desinfectado.

Foto gentileza

El consejero manifestó que “a través de nuestras asambleas se definió mantener las medidas de fuerza hasta el viernes con un bloqueo en la casa de Gobierno” y agregó “para nosotros la consigna es bastante clara, si en la provincia hay escuelas que no pueden abrir tampoco puede hacerlo la casa de Gobierno”.

En la última mesa de negociación entre el gremio docente y las autoridades les habían ofrecido un 12% que fue rechazado. “Luego de un año de pandemia donde no hubo aumento salarial ni una recomposición, cosa que otras provincias sí han tenido”, aseguró el docente quien se encuentra en Neuquén junto a otros miembros de ATEN reclamando no solo por una mejora salarias, sino por condiciones seguras para regresar a la presencialidad.

Además del reclamo docente, se suma el de los trabajadores de la Salud y los Estatales quienes tampoco percibieron durante el 2020 ningún tipo de incremento salarial “El sindicato ATEN tiene una democracia interna bastante importante entonces nuestras medidas se debaten en asamblea y cuando podemos coincidir esta buenísimo y acompañamos y nos sumamos a los reclamos de otros sectores”.

Foto gentileza

Con respecto a la suma del 12% ofrecida por el gobierno como recomposición salarias Lavandeyra expresó que “la verdad nos da una enorme tristeza pero también nos pone en un lugar de seguir entendiendo que este gobierno provincial quiere aplicar un gran ajuste a través de la salud pública y la educación pública”, y aseveró que “necesitamos que el gobierno provincial se ponga al frente y no tiene que ver con una cuestión salarial solamente”.

En este sentido el docente enfatizó “en mi escuela en particular nos están faltando cuatro cargos docentes y estamos a 11 de marzo. Estos puestos no se cubren desde enero, entonces hay una clara política de este gobierno en ajustar en educación. Ahora quieren inicio presencial con grupos de chicos que no están a cargo, estamos hablando de más de 120 chicos que no tienen docente.”

Foto gentileza