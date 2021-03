La Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad salió a la calle en reclamo de un edificio propio

El viernes por la mañana RSM Radio se comunicó con Laura de la Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad (EIAJD) para saber más acerca del reclamo que se realizó en la esquina de Av. San Martín y Capitán Drury. “Además del reclamo por la creación de los cargos, de las condiciones dignas para poder volver a trabajar, el salario y demás, la Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad N.º 3 está pasando una situación muy compleja respecto a lo edilicio”, explicó.

Foto Archivo RSM

Actualmente la institución no cuenta con un edificio propio y hasta el 2019 estuvo funcionando en dos casas del barrio El Arenal. “Desde el año pasado, a principio de año contamos solo con una casa”, manifestó Laura y agregó que “dada la condición de pandemia no pudimos comenzar pero a la par se estaban realizando obras en el edificio de calle Belgrano donde funcionaba la EPET 21, el cual todavía no podemos hacer uso porque siguen trabajando”.

Durante la mañana del viernes 12 de marzo, varias escuelas de la ciudad y de la provincia salieron a reclamarle al gobierno un salario digno, condiciones edilicias y el nombramiento de los cargos que faltan para poder dar inicio al ciclo lectivo que debía comenzar el 3 de marzo. “Hoy nos encontramos acá, en la esquina de Drury y San Martín, reclamando por los estudiantes y por sus derechos pero después vamos a ir a poyar y acompañar a los padres y docentes de la Escuela 274 que están juntando firmas para que se nombren los cargos que faltan”, indicó.

En relación al ofrecimiento del 12% que realizó el gobierno al gremio docente para llegar a un acuerdo, Laura aseguró “la verdad es que es número que no tienen sentido, ni razón de ser. Mirando la inflación y como está la situación general que ya todos conocemos”. Cabe recordar que el último aumento salarial percibido por los docentes fue en el año 2019, debido a que durante la pandemia todos los ajustes quedaron frenados por la emergencia sanitaria.

Reclamo Esc 274 / Foto: Leonardo Casanova – RSM

Finalmente la representante de la EIJAD dijo que “una vez más la escuela integral tiene que pasar por esto, pero no solo la escuela integral porque además hay un montón de escuelas que no pueden comenzar por temas de cargos, de auxiliares, de transporte”. El reclamo por el edificio propio data de hace varios atrás, sueño que quedó en pausa tras declararse la pandemia y que ahora tienen que seguir esperando a que se finalicen las obras en el ex edificio de la EPET 21.